Verkrachtingszaak Cristiano Ronaldo krijgt onverwacht nieuw hoofdstuk

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat er een rechtszaak komt over het zwijggeld dat door Cristiano Ronaldo betaald zou zijn aan Kathryn Mayorga, de vrouw die de aanvaller beschuldigt van verkrachting in een hotel in Las Vegas. Districtsrechter Jennifer Dorsey uit Nevada wil meer te weten komen over de schikking tussen beide partijen.

Ronaldo wordt er door de Amerikaanse Mayorga van beschuldigd dat hij haar in 2009 heeft verkracht in een hotel in Las Vegas nadat ze elkaar hadden ontmoet in een nachtclub. Mayorga beweert samen met een vriendin na de stapavond te zijn uitgenodigd door Ronaldo op zijn hotelkamer in Palms Place. In de slaapkamer zou Ronaldo haar gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren. Mayorga gaf hierbij aan dat ze alleen wilde zoenen. Vervolgens zou Ronaldo haar anaal hebben verkracht.

Mayorga wilde eerder niet praten omdat ze met advocaten van Ronaldo tot een schikking was gekomen. Ze zou circa 325.000 euro aan zwijggeld hebben gekregen. De sterspeler van Juventus houdt echter vol dat er sprake was van seks met wederzijdse instemming. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", schreef hij vorig jaar op Twitter.

Rechter Dorsey is van oordeel dat 'een rechtbank moet bepalen of Mayorga mentaal in staat was om een geheime overeenkomst met Ronaldo's vertegenwoordigers te ondertekenen' en 'of er überhaupt een overeenkomst tot stand is gekomen'. Het nieuws over de aanstaande rechtszaak, waar nog geen datum voor is bepaald, is een tegenvaller voor het kamp-Ronaldo. Zijn advocaten hebben tot nu toe getracht de details rond de schikking, die in 2010 werd getroffen, geheim te houden. Het is voorlopig onduidelijk of Ronaldo en/of Mayorga bij de rechtszaak aanwezig zullen zijn.

Mayorga, 37 jaar, claimt dat Ronaldo de afspraken in de schikking niet is nagekomen, doordat hij zou hebben toegestaan dat er in 2017 publicaties over de zaak naar buiten werden gebracht in de Europese media. Ze zou daarom nog 200.000 dollar willen ontvangen, omgerekend een kleine 219.000 euro. De advocaten van Ronaldo claimen dat die media-aandacht het gevolg was van documenten die illegaal waren buitgemaakt door hackers. De eerste documenten kwamen via Football Leaks naar buiten via Der Spiegel; volgens het kamp-Ronaldo zijn die documenten, waarin details over de schikking stonden, gemanipuleerd.