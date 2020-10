Klaassen neemt gelijk aanvoerdersband over bij officieus debuut Ajax

Aanwinsten Davy Klaassen en Sean Klaiber hebben hun officieuze debuut namens Ajax achter de rug. De middenvelder en de rechtsback werkten woensdagmiddag op Sportpark De Toekomst achter gesloten deuren een oefenwedstrijd af tegen AZ: 1-1. Klaassen droeg na rust de aanvoerdersband, nadat Klaas-Jan Huntelaar naar de kant was gegaan. De officiële vuurdoop van Klaassen en Klaiber volgt waarschijnlijk op 17 oktober, als Ajax in de Johan Cruijff ArenA bezoek krijgt van sc Heerenveen.

Ajax kende geen geweldig begin van de vriendschappelijke ontmoeting met AZ, dat in de 26ste minuut aan de leiding kwam in Amsterdam. Thijs Oosting was Klaiber te snel af bij een afgemeten voorzet vanaf de zijkant van Fons Gemmell. De volley van de aanvallende middenvelder verdween vervolgens achter de kansloze Maarten Stekelenburg in het doel van Ajax. Een opsteker voor AZ, dat de geblesseerd uitgevallen Richard Sedlacek per brancard het veld zag verlaten in de beginfase.

Kort voor het rustsignaal poetste Ajax de minieme achterstand weg, met een hoofdrol voor David Neres. De Braziliaanse vleugelaanvaller, die landgenoot Antony eveneens aan de aftrap zag verschijnen, was alert toen Kenzo Goudmijn een lastige bal door het midden wilde controleren. Neres ontfutselde de AZ-middenvelder de bal en zette Lassina Traoré met een steekbal alleen voor doelman Hobie Verhulst. De aanvaller uit Burkina Faso schoof de bal vervolgens beheerst in de rechterhoek achter de sluitpost van de Alkmaarders.

In de rust van het oefenduel kwam Zakaria Labyad binnen de lijnen voor Huntelaar, die de aanvoerdersband aan Klaassen gaf. Traoré schoof door naar de spitspositie van Ajax. De formatie van trainer Erik ten Hag was in de tweede helft duidelijk de bovenliggende partij, al had AZ zomaar weer op voorsprong kunnen komen. De als centrale verdediger begonnen Noussair Mazraoui wist een inzet van AZ echter vlak voor de doellijn weg te werken. Aan de andere kant vloog een knal van Lisandro Martínez over het doel, terwijl een verrassend afstandsschot van Labyad via Verhulst en de paal naast het doel ging. Een bekeken schot van Neres verdween via de paal over de achterlijn, na goed voorbereidend werk van Antony op links.

Klaassen was na rust één van de uitblinkers bij Ajax, want de teruggekeerde middenvelder was constant aanspeelbaar voor zijn ploeggenoten. De vaak opkomende Klaiber maakte vooral een degelijke indruk aan de kant van de thuisspelende ploeg. Bij AZ was er overigens een basisplaats aan Juan Familia-Castillo, die vorig op huurbasis voor Ajax speelde en Chelsea eerder deze week inruilde voor AZ. In de slotfase werden Traoré en Kenneth Taylor afgelost door Donny Warmerdam en Brian Brobbey. Luttele minuten voor het einde maakten uitblinkers Antony en Neres nog plaats voor Alex Méndez en Max de Waal. Klaassen was nog dicht bij de winnende treffer voor Ajax, na een goede voorzet van Labyad. De aanvoerder schoot de bal echter vanaf de rechterkant van het doel over. Ook de toegevoegde tijd bracht geen verandering meer in de stand.