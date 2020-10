‘Boodschap Koeman maakt weinig indruk; Barcelona is furieus op tweetal’

Barcelona is 'furieus' op Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti, zo schrijft Sport woensdag. De club hoopte het tweetal op de slotdag van de transfermarkt te verkopen, om op die manier ruimte te maken voor de komst van Memphis Depay en Eric García. Zowel Dembélé als Umtiti zag een vertrek uiteindelijk echter niet zitten, waardoor het niet lukte om de twee beoogde aanwinsten binnen te halen.

Barcelona voldoet niet aan alle voorwaarden die sinds het voorjaar vanuit de Spaanse overheid worden gesteld aan clubs die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis een financieel steunpakket kregen om overeind te blijven. Om een nieuwe speler vast te leggen moest eerst een andere speler worden verkocht, zolang het maar maximaal een kwart van de binnengekomen transfersom betrof. Zodoende probeerde Barcelona in allerijl nog spelers te slijten voor het verstrijken van de transferdeadline op maandagavond.

Dembélé had op de slotdag van de transfermarkt een aanbieding van Manchester United op zak. Volgens Sport heeft trainer Ronald Koeman, die zinde op de komst van Depay, de Fransman erop gewezen dat hij in de pikorde achter Lionel Messi, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Ansu Fati, Francisco Trincão en Pedri staat. De impliciete boodschap in het persoonlijke gesprek was dat Dembélé niet op veel speeltijd hoeft te rekenen, maar de aanvaller werd niet overtuigd om te vertrekken.

Zijn bereidheid om een rol als zevende keus te accepteren toont in de ogen van Barcelona een gebrek aan 'sportieve ambitie', maar de club is met name om een andere reden gefrustreerd. "Barça stoort zich in het bijzonder aan het feit dat Dembélé weigerde om medewerking te verlenen, nadat de club drie jaar accepteerde dat hij te laat kwam opdagen, aan slechte discipline had en bovenal vaak geblesseerd was", aldus de sportkrant uit Catalonië. Dembélé is ondanks zijn blessuregevoeligheid altijd uitbetaald en heeft, zonder veel resultaat, de beschikking gehad over de beste clubartsen, luidt het.

Overigens meldden Spaanse media woensdagochtend dat de transfer van Depay niet alleen afketste omdat Dembélé niet bereid was om te vertrekken. Omdat de club niet voldoet aan de voorwaarden van de Spaanse overheid, is er ook een salarisplafond voor de A-selectie opgelegd. Met het beoogde salaris voor Depay ging Barcelona door het salarisplafond, waardoor competitieorganisator LaLiga de aanvaller niet wilde inschrijven. Sport verzekert dat Barcelona en Olympique Lyon overeen zijn gekomen dat de transfer van Depay in januari alsnog zal plaatsvinden indien LaLiga in de komende transferperiode wél groen licht geeft.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu ziet Dembélé en Umtiti als het 'middelpunt van twee grote fouten' die hij heeft gemaakt in zijn termijn. Voor Dembélé, een 'enorm blessuregevoelige speler die zich binnen en buiten de lijnen onvolwassen heeft gedragen' werd een bedrag van 105 miljoen euro plus 42 miljoen euro aan potentiële bonussen betaald. Bartomeu vindt verder dat hij Umtiti, die in 2016 voor 25 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon, in 2018 geen nieuw contract had moeten geven; de medische staf waarschuwde destijds al voor zijn aanhoudende knieproblemen. De verdediger speelde vorig seizoen, mede door diverse blessures, maar dertien duels in LaLiga. Ook op dit moment is hij niet inzetbaar voor Koeman. In zijn plaats had Koeman graag García van Manchester City overgenomen.