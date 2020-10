Kijk live naar Ajax - AZ, met Davy Klaassen en Sean Klaiber

Ajax is woensdagmiddag om 14.00 uur begonnen aan een oefenwedstrijd tegen AZ, die vooraf niet door de club was aangekondigd. Beide clubs missen hun internationals, maar bij de Amsterdammers beleven aanwinsten Davy Klaassen en Sean Klaiber hun vuurdoop. Het duel wordt achter gesloten deuren afgewerkt op De Toekomst en is live te volgen via onderstaande stream.