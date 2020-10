‘Ronaldo riskeert boete na verlaten hotel en overtreden coronaregels’

Cristiano Ronaldo heeft de strikte quarantainemaatregelen die in Italië gelden overtreden, zo verzekert onder meer Il Messaggero woensdag. De 35-jarige aanvaller zou het spelershotel van Juventus te vroeg hebben verlaten, zo klinkt het. Ronaldo werd geacht om te wachten op de uitslag van zijn coronatest, maar hij koos er blijkbaar voor om tegen de wens van de clubleiding in koers te zetten richting de nationale ploeg van Portugal. De Europees kampioen speelt woensdagavond in vriendschappelijk verband tegen Spanje.

Volgens verschillende Italiaanse media vertrokken naast Ronaldo ook Gianluigi Buffon, Merih Demiral, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo en Rodrigo Bentancur het hotel van Juventus zonder de uitslag van de coronatest onder ogen te krijgen. De verwachting is dat de testuitslagen woensdag of donderdag binnenkomen bij La Vecchia Signora. De gezondheidsautoriteiten in Turijn is van plan om het vroetijdige vertrek van de vijf spelers aan te geven bij het gerecht, zo benadrukt Il Messaggero. De spelers riskeren een boete van vierhonderd euro.

Spelers en stafleden van Juventus gingen zaterdag in quarantaine in een hotel nadat er binnen de club twee gevallen van besmetting met het coronavirus waren geconstateerd. De selectie van trainer Andrea Pirlo kan nog steeds trainingen en wedstrijden afwerken, maar buiten dat mag men het spelershotel niet verlaten. Contact met de buitenwereld is tijdens de periode van isolatie niet mogelijk. De overige internationals van Juventus mogen pas vertrekken als de uitslagen van de coronatesten bekend worden gemaakt.

Juventus zag de thuiswedstrijd tegen Napoli van afgelopen zondag in het water vallen. Onder meer Ronaldo en Bonucci betraden het veld in het Allianz Stadium, maar tegenstander Napoli kwam niet opdagen. I Partenopei weigerden af te reizen richting Turijn vanwege coronagevallen binnen de club. Juventus hoopt dat de weigering van Napoli een reglementaire 3-0 overwinning voor de regerend landskampioen als gevolg heeft.

De protocollen van de Serie A en de UEFA schrijven voor dat een wedstrijd doorgang moet vinden als een club over dertien spelers kan beschikken, onder wie een keeper. Er is een clausule binnen de protocollen die voorziet in een scenario dat een club niet kan spelen op last van de autoriteiten. Het is echter de vraag of de brief van de ASL, een overheidsinstantie in Italië op het gebied van de gezondheidszorg die pleitte voor het schrappen van het duel, moet worden opgevat als een bevel of slechts een dringend advies aan Napoli. Juventus beroept zich op een protocol dat door de regering is opgesteld, in samenwerking met de Serie A, om wedstrijden doorgang te kunnen laten vinden.