Zaakwaarnemer toptalent verrast met reden voor bliksemvertrek bij Ajax

Joel Ideho is door inmenging van een andere zaakwaarnemer bij Arsenal terechtgekomen, zo bevestigt zijn huidige belangenbehartiger Bart van Meel woensdag aan Ajax Showtime. De Londense club maakte de komst van de pas zeventienjarige aanvaller dinsdag wereldkundig. Een enigszins opvallende overstap, want Ideho was pas sinds 1 juli aan Ajax verbonden.

Van Meel wil de naam van de zaakwaarnemer die Ideho naar Arsenal heeft gebracht overigens niet noemen. Scouts van Arsenal kregen de talentvolle aanvaller in augustus in de gaten tijdens wedstrijden van Ajax Onder-19 in de UEFA Youth League. Ideho luisterde zijn debuut bij Ajax op met een prachtig doelpunt tegen de leeftijdsgenoten van het Deense FC Midtjylland in de kwartfinale. Er was tevens interesse van andere clubs, maar Arsenal toonde zich slagvaardig en legde hem een meerjarig contract voor.

Ideho had volgens Ajax Showtime gelijk belangstelling voor een transfer richting Arsenal, mede omdat hij bij Ajax niet de mogelijkheid kreeg om zijn eerste profcontract te tekenen. De Amsterdamse club huldigde het standpunt dat de van Willem II afkomstige aanvaller zich eerst moest ontwikkelen bij Ajax, voordat er zou worden gesproken over een langdurige verbintenis. De serieuze interesse van Arsenal veranderde niets aan de filosofie van Ajax wat betreft Ideho.

Van Meel had graag gezien dat Ideho bij Ajax was gebleven, maar diens toekomst ligt voorlopig dus in Engeland. Het toptalent, dat bij Arsenal een professional contract heeft getekend, sluit in eerste instantie aan bij het Onder 23-elftal van the Gunners. Ideho komt gezien zijn leeftijd tevens in aanmerking voor Arsenal Onder-18. Ajax, Willem II en amateurvereniging 't Zand ontvangen een opleidingsvergoeding voor de buitenspeler, zo klinkt het.