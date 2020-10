Rik Elfrink bijt van zich af na missen van Götze-scoop: ‘Quatsch’

De komst van Mario Götze naar PSV kwam dinsdagavond compleet uit de lucht vallen. Geruchten waren uitgebleven, tot aan dinsdagmiddag toen de middenvelder in Eindhoven werd gespot. Dat het eventuele aantrekken van Götze niet eerder via de media naar buiten is gekomen is volgens journalist Roeland Roovers veelzeggend over de relatie tussen PSV en journalisten. Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, vindt dat onzin.

Nadat Götze in zijn auto werd gespot in Eindhoven gingen de geruchten als een lopend vuurtje. “Interessant rond het aantrekken van Mario Götze door PSV gisteravond is dat er geen enkele PSV-watcher echt goede lijntjes heeft binnen de club. Geen van allen kreeg de scoop toebedeeld, het werd hun niet gegund. Dat zegt wel iets over de relatie tussen PSV en die journalisten”, schrijft @r0eland woensdagochtend op Twitter.

Quatsch. De relatie deugt. Een club zal dit zo lang mogelijk geheimhouden en er waren heel weinig mensen op de hoogte. @chrisje100 heeft Götze gespot, de lokale krant ingeschakeld en uiteindelijk heeft het ED snel bevestigd gekregen hoe het zat. Dat is ook regiojournalistiek. https://t.co/1IFWsYXGht — Rik Elfrink (@RikElfrink) October 7, 2020

De reactie van Elfrink laat niet lang op zich wachten: “Quatsch”, reageert hij stellig. “De relatie deugt. Een club zal dit zo lang mogelijk geheimhouden en er waren heel weinig mensen op de hoogte.” Snackbarhouder Chris Rooijakkers en zijn dochter zagen Götze en hebben volgens Elfrink de lokale krant ingeschakeld. “Uiteindelijk heeft het Eindhovens Dagblad snel bevestigd gekregen hoe het zat. Dat is ook regiojournalistiek”, aldus de clubwatcher.

"Zo'n opmerking betekent dat je vrij weinig begrijpt van journalistiek en het managen van een voetbalclub anno 2020", voegt Elfrink daar in een andere tweet nog aan toe. "De exposure van een voetbalclub maakt veel dingen anders dan in andere sectoren. Dat wil men nog weleens vergeten." Elfrink bevestigt dat zelfs de PSV-spelers niet op de hoogte waren van de komst van de 63-voudig Duits international.

PSV stunt met aantrekken van Mario Götze: 'Stijl Schmidt past bij mij'

Volgens transferexpert Fabrizio Romano sloeg Götze recent twee aanbiedingen uit Italië af en zag Bayern München er 'enkele dagen geleden' van af om de middenvelder terug te halen naar de Allianz Arena. PSV heeft sinds de komst van Roger Schmidt behalve Götze nog vier spelers uit zijn vaderland of een Bundesliga-club gehaald: Philipp Max, Yvon Mvogo, Adrian Fein en Vincent Müller.