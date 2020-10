Bartomeu krijgt definitief motie van wantrouwen van Barça-fans aan zijn broek

De motie van wantrouwen tegen Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu kan officieel worden ingediend. Verschillende Spaanse media, waaronder RAC1 en El Chiringuito, melden namelijk woensdag dat de benodigde en vereiste 16.521 handtekeningen hiervoor zijn opgehaald bij de leden van de Catalaanse grootmacht. De motie tegen Bartomeu is het werk van protestgroep 'Més que una Moció', wat 'meer dan een beweging' betekent.

Het is nog niet bekend wanneer de motie van wantrouwen tegen de leiding van Barcelona officieel wordt ingediend, al leeft de verwachting in de Spaanse media dat er binnen twintig dagen een referendum wordt uitgeschreven. Op dit refenderum wordt besloten over het aanblijven van de topbestuurder. Bartomeu is voornamelijk vanwege de transfergeruchten rondom Lionle Messi niet erg populair bij een groot gedeelte van de Barcelona-aanhang. De sterspeler besloot uiteindelijk om de club trouw te blijven, maar dat kon het wantrouwen jegens Bartomeu niet wegnemen. Verschillende supportersgroeperingen bundelden onlangs de krachten om een motie van wantrouwen op poten te zetten.

Motie van wantrouwen is erdoorheen: 20.687 handtekeningen tegen Bartomeu

De motie van wantrouwen zou geldig worden als minimaal vijftien procent van de socio's van Barcelona, 16.520 leden, een handtekening zou zetten. In die missie is de protestgroep dus geslaagd. De volgende stap is nu dat Barcelona een referendum uitschrijft waarin tweederde van alle socio’s zich voor het ontslag van Bartomeu dient uit te spreken. Mundo Deportivo meldde onlangs al dat 17 en 18 oktober als mogelijke data worden overwogen. Als dat het geval is, wordt een overgangsbestuur geformeerd. Dan ook pas zijn nieuwe presidentsverkiezingen mogelijk.

Het is de derde keer in de clubgeschiedenis dat een voorzitter van Barcelona wordt geconfronteerd met een motie van wantrouwen. In de eerde twee gevallen mocht de zittende preses echter blijven zitten. De protestbeweging verzamelde in totaal 20.687 handtekeningen, zo verklaart initiatiefnemer Jordi Farré in de Spaanse pers. Bartomeu is sowieso bezig aan zijn laatste termijn als voorzitter. In maart of april 2021 zijn er verkiezingen. Naast Farré willen ook ex-voorzitter Joan Laporta, Víctor Font i Manté en Lluís Fernández Alá het stokje overnemen van de impopulaire preses.