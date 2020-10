Frenkie de Jong-vergelijking werkt op lachspieren van PSV-aanwinst

PSV heeft zich vlak voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Adrian Fein. De komst van Mario Götze naar het Philips Stadion was de grote verrassing van de slotdag van de Nederlandse transferwindow, maar ook met Fein lijkt technisch manager John de Jong een uitstekende speler in huis te hebben gehaald. Voormalig ploeggenoten Joshua Zirkzee (Bayern München) en Rick van Drongelen (Hamburger SV) hebben de PSV-aanwinst hoog zitten.

PSV huurt Fein van Bayern met een optie tot koop. “Hij voetbalt simpel, laat het balletje lopen”, vertelt Zirkzee, die met Fein samenspeelde in het beloftenteam van Bayern, aan De Telegraaf. “Hij weet goed hoe hij zich moet positioneren. Hij heeft het ook gewoon goed gedaan bij de trainingen van Bayern, dus ik denk dat PSV echt een mooie stap is voor hem. Een mooie uitdaging. Ik denk dat hij heel goed bij PSV past. Je kunt hem vergelijken met iemand als Toni Kroos, een nummer acht. Een voetballer die het simpel houdt en zijn intelligentie gebruikt bij het spelletje. Een goede persoonlijkheid ook.”

Volgens Van Drongelen, die een seizoen met Fein samenspeelde bij Hamburger SV, is de PSV-aanwinst geen centrumverdediger. De mandekker denkt dat Fein het beste tot zijn recht komt als controlerende middenvelder. “In zijn bewegingen en oog voor het spel vergelijk ik hem af en toe met Frenkie de Jong”, aldus Van Drongelen. “Hij heeft echt dat aparte gevoel voor ruimtes, het opendraaien, de passjes. Adrian is echt een voetballende middenvelder, daar ligt zijn kwaliteit. Een echte verbindingsspeler tussen defensie en aanval. Iemand die aan de bal wil komen in de opbouw en vervolgens de aanval inzet, door middel van passen, dribbelen en vooral zijn inzicht.”

Fein was op de trainingen van HSV volgens Van Drongelen vaak ‘ongrijpbaar en onnavolgbaar’. “Hij denkt een stapje vooruit, is vooral een heel slimme voetballer. Hij speelde voor mij, centraal op het middenveld. Aan de bal is hij top, maar soms moest ’ie even een schop onder zijn kont krijgen. Verdedigen is niet z’n favoriete vak”, vervolgt de jeugdinternational. “Maar verdedigend zíét hij de dingen wel, omdat hij slim is zoals ik eerder zei, al is het geen type stofzuiger.”

Van Drongelen confronteerde Fein zelf al eens met de Frenkie de Jong-vergelijking. “Dan moest hij altijd lachen”, vertelt hij. Van Drongelen omschrijft Fein als een ‘heel bescheiden jongen’. “Bij HSV had hij nog geen rijbewijs, dan pikte ik hem heel vaak op voor de trainingen en bracht hem weer naar huis. Hij was echt een maatje van me bij HSV.”