L'Équipe: Ben Arfa hakt knoop door en keert definitief terug in Ligue 1

Hatem Ben Arfa vervolgt zijn loopbaan bij Girondins Bordeaux, zo weet L'Équipe woensdag te melden. De 33-jarige aanvallende middenvelder zou reeds tot een persoonlijk akkoord zijn gekomen met de huidige nummer negen in de Ligue 1. De clubloze routinier tekent een eenjarig contract in Bordeaux, zo klinkt het.

Ben Arfa kwam in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen enkele maanden uit voor Real Valladolid, de club van mede-eigenaar Ronaldo. Vanwege de coronacrisis kwam de spelmaker uiteindelijk tot slechts vijf wedstrijden in het shirt van de Spaanse club. Vanaf 1 augustus had Ben Arfa een transfervrije status. Hierdoor kan hij zijn loopbaan vervolgen bij Bordeaux, ondanks het feit dat de Europese transfermarkt afgelopen maandag zijn deuren sloot.

Bordeaux-trainer Jean-Louis Gasset liet zich onlangs in de Franse media al uit over de mogelijke komst van Ben Arfa naar zijn club. "Het is een genie op voetbalgebied, echt een geweldige speler. Maar we zullen moeten afwachten, meer kan ik er niet over zeggen." Enkele weken later lijkt het er dus op dat de middenvelder bij Bordeaux gaat tekenen. Zijn debuut volgt wellicht in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille op 17 oktober.

Ben Arfa speelde eerder in Frankrijk voor Olympique Lyon, Olympique Marseille, Olympique Nice, Paris Saint-Germain en Stade Rennes. Buiten de Ligue 1 kwam hij naast Valladolid uit voor Newcastle United en Hull City. De vijftienvoudig international van Frankrijk is de eerste aanwinst van Bordeaux voor dit seizoen.