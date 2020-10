Salah ‘levensechte held’ na hulp aan uitgescholden en gepeste dakloze

Mohamed Salah heeft in september een heuse heldendaad verricht. De aanvaller van Liverpool stopte bij een benzinestation toen hij zag dat een dakloze man, David Craig genaamd, werd uitgescholden door een groepje mensen. Salah wist het opstootje te beëindigen en gaf Craig daarna omgerekend 110 euro. De dakloze Engelsman steekt enkele weken later de loftrompet over de spits uit Egypte.

"Mo was net zo geweldig als dat hij altijd op het veld is voor Liverpool", vertelt de dankbare Craig in een interview met The Sun. "Hij hoorde wat er tegen mij werd gezegd door dat groepje en en zei toen gelijk tegen ze: 'Over een paar jaar kunnen jullie er ook zo bijlopen'. Ik wist zeker dat ik niet aan het hallucineren was toen Mo mij in totaal honderd pond overhandigde. Het is echt een complete legende." Het moment dat Salah het geld geeft aan de dakloze man is opgenomen door een beveiligingscamera, kort nadat Liverpool op 28 september met 3-1 had gewonnen van Arsenal.

Salah reed vanaf Anfield naar huis in zijn Bentley toen hij zag dat Craig in een benarde positie was terechtgekomen. "Hij had in de gaten dat ik werd lastiggevallen. Ze scholden me uit en vroegen waarom ik aan het bedelen was. Ik moest volgens hen maar een baan gaan zoeken. Mo zei er iets van en ging daarna gelijk richting een pinautomaat. Ik vond het echt een ongelooflijke geste, ik ben namelijk een groot fan van hem. Mo is in mijn ogen een levensechte held en ik wil hem hartelijk bedanken."

De 28-jarige aanvaller van Liverpool is in het verleden vaker in het nieuws gekomen door liefdadigheidswerk. Salah stond twee jaar geleden garant voor de financiering van een ziekenhuis in Egypte. Daarnaast zorgde hij ervoor dat er in zijn geboorteland een school voor meisjes uit de grond werd gestampt.