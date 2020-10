Robben maakt nog steeds tongen los in Mexico: ‘Het was geen penalty’

Duels tussen Nederland en Mexico zijn sinds het WK van 2014 extra beladen. Op het eindtoernooi van zes jaar geleden wist Arjen Robben in blessuretijd een strafschop te versieren na een vermeende overtreding van Rafael Márquez. Klaas-Jan Huntelaar tekende vervolgens vanaf elf meter voor de 2-1 voor Oranje. De woede was met name bij de Mexicaanse supporter José Luis Mercado bijzonder groot. Beide landen treffen elkaar woensdagavond in vriendschappelijk verband in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik was heel, heel boos. Mijn familie moest me kalmeren", verklaart Mercado jaren later in gesprek met RTL Nieuws. De Mexicaan besloot destijds gelijk om een Twitter-actie op poten te zetten. 'No era penal', oftewel 'het was geen penalty', verscheen dagelijks op zijn Twitter-pagina. De actie van Mercado was wereldwijd groot nieuws, want onder meer de BBC en CNN besteedden aandacht aan de protesactie van de verontwaardigde supporter uit Mexico.

Robben zelf reageerde pas jaren later op het veelbesproken moment uit het achtstefinaleduel van het Nederlands elftal met Mexico. "Het was een penalty", zo zei de aanvaller van FC Groningen tegen de Volkskrant. Anno 2020 wil de oud-international van Oranje het er liever niet meer over hebben. "Arjen is niet beschikbaar voor vragen hierover", verklaart de woordvoerder van Robben aan RTL Nieuws.

4 años, 269 dias. @KNVB @FIFAcom @miseleccionmx exijo una disculpa por parte de @ArjenRobben debido a que no era penal. — Joseso MOr (@Josesomor26) March 26, 2019

Voor Mercado is het duel met Oranje uit 2014 inmiddels ook een gesloten boek. Hij hield de actie met de bijbehorende hashtag #noerapenal uiteindelijk 4 jaar en 269 dagen vol. "Ik wilde het tot en met het WK in Rusland (in 2018, red.) doen, zodat we daar Nederland konden verslaan, maar Nederland kwalificeerde zich niet." De woede over de strafschop is inmiddels niet meer zo groot. "Nee, dat niet, maar de herinnering aan dat toernooi is zuur. Het gevoel blijft dat er meer in zat. Het einde met zo'n penalty was zuur. En ik blijf erbij: het was geen penalty."

Bij Édson Alvarez is de pijn van de uitschakeling op het WK in Brazilië ook nog niet helemaal verdwenen. "Het penaltymoment van Arjen Robben vergeet ik nooit, niemand in Mexico trouwens", benadrukt de verdediger annex middenvelder van Ajax in gesprek met De Telegraaf. "Iedereen voelde dat ons heel veel onrecht werd aangedaan en de teleurstelling en woede waren groot. Mexico stond tot het doelpunt van Wesley Sneijder in de 88e minuut met 1-0 voor en het verlangen om de kwartfinale te halen, was enorm. Dat we een paar maanden later vriendschappelijk wel van Oranje wonnen (met 2-3, red.), voelde niet als wraak en nam de pijn niet weg. Elk duel met Nederland heeft sinds dat WK nu extra lading."