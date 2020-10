Van La Parra kan kiezen uit twee clubs bij mogelijke terugkeer in Eredivisie

Rajiv van La Parra keert mogelijk op korte termijn terug in de Eredivisie. Het Algemeen Dagblad meldt woensdag namelijk dat zowel PEC Zwolle als VVV-Venlo de 29-jarige vleugelaanvaller wil aantrekken. Van La Parra heeft een transfervrije status, waardoor hij ook na het sluiten van de Nederlandse transfermarkt bij een club uit eigen land een contract kan ondertekenen.

Volgens bovengenoemde krant heeft Van La Parra reeds een eerste gesprek met PEC Zwolle achter de rug. De voormalig jeugdinternational van Oranje zit zonder club nadat hij in april zijn doorlopende contract bij Rode Ster Belgrado liet ontbinden. Met de Servische topclub speelde hij afgelopen seizoen in de groepsfase van de Champions League nog tegen onder meer de latere winnaar Bayern München en Tottenham Hotspur. Door de coronacrisis kwam er echter een vroegtijdig einde aan het dienstverband aldaar.

In de maanden na zijn vertrek bij Rode Ster Belgrado werd Van La Parra gelinkt aan onder meer Swansea City, Norwich City en PAOK Saloniki. Een transfer richting Engeland of Griekenland kwam echter nooit van de grond. De kans is nu zeer aannemelijk dat de ervaren vleugelaanvaller terugkeert in de Eredivisie. In het shirt van sc Heerenveen speelde Van La Parra in 2014 voor het laatst op Nederlandse bodem.

Na diens vertrek uit Heerenveen kwam Van La Parra in het buitenland uit voor Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, Huddersfield Town, Middlesbrough en laatstelijk dus Rode Ster Belgrado. De door PEC en VVV begeerde aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, al bleef een definitieve doorbraak in De Kuip uit.