Kenneth Perez: ‘Het is onbegrijpelijk dat hij bij het Nederlands elftal zit’

Frank de Boer begon deze week aan zijn klus als bondscoach van het Nederlands elftal met een groep internationals die niet allemaal in vorm zijn, of zelfs bankzitter. Dat heeft met name betrekking op het keepersgilde. Bijvoorbeeld Marco Bizot, die zondag bij de ontmoeting tussen Sparta en AZ (4-4) herhaaldelijk in de fout ging. De capriolen die Bizot in Rotterdam-West uithaalde kwamen ook dinsdag bij het programma Voetbalpraat bij FOX Sports ter sprake.

“Bizot is niet zo slecht als hij afgelopen zondag was, maar hij was ook weer niet zo ontzettend goed in het jaar dat hij maar heel weinig doelpunten tegen kreeg”, wees Kenneth Perez naar het voorbije kalenderjaar, toen Bizot tot liefst 31 clean sheets kwam. “Je hebt soms wel eens een jaar dat alles tegen je aankomt. Het is voor mij onbegrijpelijk dat hij bij het Nederlands elftal zit. Je moet drie keepers hebben. Verder interesseert mij een discussie over wie de derde keeper van Oranje moet zijn niet zo.”

Vincent Schildkamp wees erop dat Jasper Cillessen tweede doelman bij Valencia is, Tim Krul met Norwich City in de Championship speelt en Bizot niet in vorm lijkt. Martijn Krabbendam snapt dat men zich in Rotterdam afvraagt waarom Justin Bijlow van Feyenoord niet bij de selectie zit. “Alleen kijken ze ook naar het feit dat Bijlow bij Jong Oranje wedstrijden kan spelen. Of je nou derde keeper bij Oranje bent of keept voor Jong Oranje, dat zal ook een rol spelen”, denkt de journalist van Voetbal International.

“Ik vind dat Bijlow het verdient om erbij te zitten”, benadrukte Krabbendam. “Als je kijkt naar zijn prestaties, hoe hij in het doel staat en de rust die hij uitstraalt. Gewoon een uitstekende keeper. Het is maar een kwestie van tijd voor hij er wél staat.” Ook Henk Hoijtink stond er net zo in als Perez, zo bleek toen Schildkamp zich afvroeg of Bijlow en Joel Drommel niet al de voorkeur boven Krul en Bizot zouden moeten krijgen. “Als er een hele goede keeper zou zijn, zou het allemaal heel anders liggen”, gaf de journalist van Trouw aan.

“Dat is nu niet het geval. We hebben ook niet zulke goede backs en we hebben ook niet zulke goede aanvallers. Je kan best een aardig team maken. Dat heeft Ronald Koeman diverse keren laten zien. Het is allemaal niet ideaal. We zijn maar een klein landje”, benadrukte Hoijtink. “We hebben jarenlang Edwin van der Sar gehad. Dat was een lekkere keeper om te hebben, maar die hebben we nu niet. Dan moet je de beste opstellen en ik denk dat Bijlow of Drommel dat nog niet is.”

De Boer nam het deze week op voor Cillessen, Krul en Bizot. “We weten wat we aan Jasper hebben en vergis je niet dat Tim in de Championship in een zware competitie speelt. Marco was zondag natuurlijk niet goed, dat weet hij zelf ook. Maar ik ken hem al een tijdje. Ik was zijn coach bij Ajax Onder-18. Die raakt niet zo snel van zijn stuk. Hij heeft bewezen een steady keeper te zijn”, benadrukte de bondscoach.