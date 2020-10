‘Hij heeft alles om de komende jaren de linksback van Oranje te worden’

Owen Wijndal kan woensdagavond zijn eerste speelminuten maken voor het Nederlands elftal in de vriendschappelijke ontmoeting met Mexico. De opmars van de pas twintigjarige linksback verbaast John van den Brom geenszins. De huidige coach van FC Utrecht liet Wijndal in 2017 debuteren voor AZ en zag toen al dat de jonge vleugelverdediger bijzonder getalenteerd is.

"Owen heeft bij mij niet heel veel gespeeld, omdat Thomas Ouwejan (inmiddels speler van Udinese, red.) het hartstikke goed deed", blikt Van den Brom terug in gesprek met De Telegraaf. "Er was geen reden om te wisselen. Het knappe van Owen vond ik dat die paar keer dat hij wel speelde, het leek alsof hij nooit anders had gedaan. Het waren meestal topwedstrijden, waarin hij gelijk zijn visitekaartje afgaf." De door bondscoach Frank de Boer geselecteerde Wijndal staat inmiddels op 62 wedstrijden in het shirt van AZ.

Frank de Boer heeft plek voor één debutant in eerste Oranje-selectie

De eerste selectie van Oranje onder de nieuwe bondscoach is bekend. Lees artikel

Van den Brom zag destijds gelijk een bepaald zelfvertrouwen bij Wijndal. "Hij zat te pushen hè. Owen is zo’n leuk ventje. Hij heeft een bepaalde brutaliteit, in de goede zin van het woord", vervolgt de voormalig AZ-trainer zijn analyse over de jonge linksback. "Hij is superovertuigd van zichzelf en dat spreekt hij ook tegen iedereen uit. Hij zei ook elke week na de vrijdagtraining: 'Trainer, ik ben er klaar voor, hoor!' En als hij er dan weer niet in stond, schudde hij met zijn hoofd."

Volgens Van den Brom loopt Wijndal over van ambitie. "Hij heeft altijd gezegd: ’Binnen vijf jaar speel ik bij Real Madrid’. Dat is zijn droomclub. Dat zei hij al op zijn zeventiende, dus hij moet wel op gaan schieten, haha." De Utrecht-coach weet echter ook dat de linksback nog een lange weg heeft te gaan. "Kijk: Owen is niet de allergrootste en fysiek niet de allersterkste, maar hij kleunt erin en heeft schijt aan alles. Natuurlijk moet hij nog beter worden, met name verdedigend. Maar qua potentie heeft hij alles om de komende jaren de linksback van Oranje te worden."