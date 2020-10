Sport1: Mario Götze levert miljoenen in met keuze voor avontuur bij PSV

Mario Götze zal bij PSV flink minder gaan verdienen dan eerder in zijn actieve loopbaan. Sport1 weet te melden dat de aanvallende middenvelder in Eindhoven minder dan een derde opstrijkt van het salaris uit zijn periode bij Borussia Dortmund, wat neerkomt op een jaarsalaris van drie miljoen euro. Bij BVB, waar hij afgelopen zomer vertrok, ontving Götze maar liefst tien miljoen euro per jaar.

Götze levert derhalve tweederde van zijn miljoenensalaris in Duitsland in om met landgenoot Roger Schmidt samen te kunnen werken bij PSV. De voormalig speler van Bayern München zette dinsdagavond zijn handtekening onder een tweejarig contract in het Philips Stadion. Het officiële debuut van de wereldkampioen van 2014 volgt wellicht op zaterdag 17 oktober. PSV gaat die dag op bezoek bij PEC Zwolle.

PSV bevestigt komst Götze: ‘Dankzij onze trainer raakte hij geïnteresseerd’

De inmiddels 28-jarige Götze werd recentelijk ook genoemd bij Hertha BSC en bij het FC Cincinnati van trainer Jaap Stam. Uiteindelijk viel zijn keuze enigszins verrassend op PSV. "Ik heb ambitieuze doelstellingen en ik wil de Champions League nog een keer winnen. Die doelstelling motiveert mij elke dag", zo liet de middenvelder enige tijd geleden weten in gesprek met BILD. Götze speelt met PSV echter in de Europa League, met Granada op 22 oktober als eerste opponent in de poulefase.

Götze had al enige tijd contact met Schmidt, die er dus in is geslaagd om de Duitser naar de Eredivisie te halen. "Ik heb enkele prettige gesprekken met Roger gehad en ben steeds serieuzer gaan nadenken over een stap naar Nederland", verklaart hij op de website van zijn nieuwe werkgever. Bij Götze is in ieder geval geen sprake van een trainingsachterstand. "Ik heb mezelf fit gehouden, zodat ik in goede conditie aan een nieuw avontuur kan beginnen. Ik kijk er naar uit om weer in een groep te trainen en toe te werken naar de wedstrijden."