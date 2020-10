Salarisplafond was dé reden van afketsen van transfer Memphis Depay

De overgang van Memphis Depay van Olympique Lyon naar Barcelona is afgeketst omdat LaLiga de aanvaller niet wilde inschrijven. Spaanse media schreven in de nacht van dinsdag op woensdag dat de competitie-organisator de club erop wees dat met de komst van de Nederlander het salarisbudget voor 2020/21 zou worden overschreden. Barcelona en Olympique Lyon hadden al een akkoord over een transfersom voor de 26-jarige aanvaller bereikt.

Barcelona voldoet niet aan alle voorwaarden die sinds het voorjaar vanuit de Spaanse overheid worden gesteld aan clubs die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis een financieel steunpakket kregen om overeind te blijven. Dat betekende niet alleen dat Barcelona de afgelopen weken eerst een speler moest verkopen om een andere speler te kunnen kopen, zolang het maar maximaal een kwart van de binnengekomen transfersom betrof, maar ook dat de Catalanen een salarisplafond voor de A-selectie opgelegd kreeg. De topclub zwaaide de voorbije weken tal van grootverdieners uit om ruimte te maken in de financiële huishouding, maar blijkbaar niet voldoende.

Journalist Oriol Domenech verzekerde dinsdagavond laat bij Esport3 dat Barcelona en Olympique Lyon een transfersom van vijf miljoen euro waren overeengekomen én nog eens een bedrag van tien miljoen euro aan bonussen. Op die manier omzeilde de Catalaanse club al enigszins de strenge eisen die door LaLiga scherp in de gaten worden gehouden, maar uiteindelijk ketste de transfer af omdat het beoogde salaris van de Oranje-international ervoor zorgde dat Barcelona door het salarisplafond ging.

Sport verzekert dat Barcelona en Olympique Lyon overeen zijn gekomen dat de transfer van Depay in januari alsnog zal plaatsvinden indien LaLiga in de komende transferperiode wél groen licht geeft. Ronald Koeman had zijn landgenoot maar wat graag nu al aan de selectie toegevoegd, net als Eric Garcia van Manchester City. Barcelona zwaaide op de laatste transferdag uiteindelijk alleen Rafinha (Paris Saint-Germain, transfervrij mét enkele bonussen), Jean-Clair Todibo (Benfica, verhuur) en Juan Miranda (Real Betis, verhuur) uit en dat was niet het nieuws dat Koeman had willen horen.

In Lyon beseft men dat Depay in januari voor een nog lager bedrag zal vertrekken of in het ergste geval zelfs transfervrij als hij het seizoen bij les Gones afmaakt. "We hebben er alles aan gedaan om zijn contract te verlengen, we hebben flinke aanbiedingen gedaan", verzekert voorzitter Jean-Michel Aulas op de clubwebsite. "Economisch gezien zitten we nu zeker niet in de ideale situatie. Zijn contract loopt bijna af. Het is een trend; heel veel spelers zijn tegenwoordig graag transfervrij."