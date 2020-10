FC Porto stunt en doet zaken met Liverpool, Chelsea en West Ham United

Felipe Anderson gaat zijn geluk in de Portugese competitie beproeven. West Ham United en FC Porto maken dinsdagavond de verhuur van de aanvallende middenvelder officieel. Over een eventuele optie tot koop worden geen mededelingen gedaan. De voormalig recordaankoop heeft nog een contract voor twee seizoenen met West Ham.

Anderson, 27 jaar, groeide ruim twee jaar geleden uit tot de duurste aankoop in de clubhistorie: de club uit Oost-Londen betaalde liefst 38 miljoen euro aan Lazio. Dat record werd een jaar later gebroken toen Sébastien Haller voor 50 miljoen euro van Eintracht Frankfurt werd overgenomen. In zijn eerste twee seizoenen kwam de Braziliaan tot zeventig duels en was hij goed voor twaalf doelpunten. Daarmee voldeed hij niet aan de torenhoge verwachtingen en West Ham eindigde als respectievelijk tiende en zestiende.

Anderson vertolkte dit seizoen een summiere rol in de Premier League. Hij kwam in de slotfase van de eerste duels met Newcastle United (0-2 verlies) en Arsenal (2-1 verlies) binnen de lijnen en bleef vervolgens in de overtuigende zeges van het team van David Moyes op Wolverhampton Wanderers (4-0) en Leicester City (0-3) op de bank.

FC Porto maakt dinsdagavond laat ook melding van de tijdelijke komst van Marco Grujic van Liverpool. De middenvelder groeide in januari 2016 uit tot de eerste aankoop van Jürgen Klopp en kwam uiteindelijk tot slechts zestien optredens in de hoofdmacht. De 24-jarige Serviër, die een contract tot medio 2023 heeft, werd eerder uitgeleend aan Rode Ster Belgrado, Cardiff City en Hertha BSC. Enkele uren eerder werd ook de huur van Malang Sarr van Chelsea voor twee miljoen euro aangekondigd. Het salaris van de verdediger komt voor de rekening van de Portugezen.