Perez zet vraagtekens bij keuzes Ten Hag: ‘Het is toch geen hogere wiskunde?’

Ajax behaalde in het seizoen dat de halve finale van de Champions League werd gehaald grote successen met Dusan Tadic in de spits. De aanvoerder van de Amsterdammers heeft dit seizoen van trainer Erik ten Hag echter een rol aan de linkerkant gekregen en de Serviër weet nog niet iedereen te overtuigen. Kenneth Perez vraagt zich af waarom Ten Hag vast blijft houden aan deze rolverdeling, zeker nu Ajax zijn eerste wedstrijd van het seizoen heeft verloren van FC Groningen.

“Het is natuurlijk heel gek, en dat is mijn mening dan, dat een aantal spelers op de verkeerde positie staat ten opzichte van hoe ze beter kunnen renderen”, begint Perez dinsdagavond bij Voetbalpraat op FOX Sports. “Alleen hij werkt elke dag met ze, hij werkt al hoeveel weken, hoeveel jaren met sommige spelers? En toch is hij ervan overtuigd dat dit het beste is.”

Klaassen terug bij Ajax: 'Ik kijk heel erg uit naar mijn eerste keer weer'

“Terwijl in mijn beleving, Tadic… Waar was hij echt het allerbest? In de spits”, gaat Perez verder. “Hij heeft nu weinig tot geen inbreng als linksbuiten en Quincy Promes is niet heel goed op tien. Dat is vrij makkelijk opgelost toch? Tadic in de spits en Promes aan de linkerkant.” Wat de analyticus betreft kan Tadic goed uit de voeten in de punt van de aanval: “Tadic heeft laten zien dat hij ook goed is in de kleine ruimte. En als een tegenstander dan toch druk wil zetten… Jullie hebben ook gezien hoe goed Tadic in de Champions League, tegen de allerbeste verdedigers, de bal vasthield.”

“Dan kan je wel blijven denken dat ‘we ons onder de druk uit moeten spelen’, maar als je een middenveld hebt dat tegen FC Groningen totaal niet comfortabel aan de bal was en heel veel ballen weggaf, dan moet je toch iets anders? Dat is toch geen hogere wiskunde?”, gaat hij verder in op de rol van Ten Hag. De oefenmeester houdt voorlopig vast aan Zakaria Labyad in de spits, nadat hij op deze positie indruk maakte in de aanloop naar het nieuwe seizoen: “Ten Hag haalde de voorbereiding erbij alsof dat superbelangrijk is. Het verbaast mij wel, maar hij ziet ze elke dag”, zegt Perez daarover.