Cambuur haalt uit met vijf doelpunten in achttien minuten tijd

SC Cambuur heeft dinsdag met ruime cijfers van Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De ploeg van Henk de Jong keek in de rust tegen een achterstand aan, maar won na een sterke tweede helft alsnog met 1-5. Dankzij de zege bezet Cambuur na zes duels de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie met vijf punten achterstand op koploper NAC Breda.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar twee minuten voor tijd stond Alec Van Hoorenbeeck na een hoekschop vogelvrij en schoot hij de bal binnen: 1-0. De Jong liet Jamie Jacobs na rust invallen en dat was een gouden wissel. De middenvelder nam zowel de 1-1 als de 1-2 voor zijn rekening. Na een goede individuele actie tekende Issa Kallon voor de 1-3 en daarna waren ook Robert Mühren en Mitchel Paulissen trefzeker.

Alle doelpunten van Cambuur vielen tussen de 57e en 75e minuut. Voor Cambuur was het na de 5-2 zege op Jong FC Utrecht de tweede wedstrijd op rij waarin de ploeg vijf keer scoorde. Bij Helmond Sport had technisch manager Louis Coolen de leiding, omdat onder anderen trainer Wil Boessen positief testte op het coronavirus en de wedstrijd vanuit huis moest volgen.