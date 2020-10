Bruno Martins Indi keert voor een seizoen terug in de Eredivisie

AZ heeft zich een ruim uur voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Bruno Martins Indi. De Alkmaarders maken via de officiële kanalen bekend dat de verdediger dit seizoen op huurbasis in de Eredivisie zal spelen. De 28-jarige stopper komt over van Stoke City, waar hij nog tot medio 2022 vastligt. AZ maakt geen melding van een optie tot koop.

Martins Indi speelde sinds 2016 voor Stoke, dat hem in eerste instantie van FC Porto huurde en hem daarna voor een kleine acht miljoen euro definitief inlijfde. De 34-voudig international van het Nederlands elftal was de afgelopen seizoenen een basiskracht in Engeland en stond in de voorgaande voetbaljaargang nog 33 keer op het veld in de Championship. In de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Nottingham Forest droeg hij zelfs de aanvoerdersband.

Martins Indi keert nu na een afwezigheid van zes jaar echter terug op de Nederlandse velden. De stopper ruilde Feyenoord in de zomer van 2014 in voor FC Porto en zou uiteindelijk 71 wedstrijden spelen voor de Portugese grootmacht. Namens the Potters, waarmee hij zowel in de Premier League als in de Championship actief was, blijft de teller vooralsnog op 137 wedstrijden staan.

Martins Indi is na Timo Letschert de tweede centrale verdediger die deze transferperiode door AZ wordt aangetrokken. Daartegenover staat het vertrek van Stijn Wuytens naar het Belgische Lommel SK. Trainer Arne Slot heeft verder de beschikking over Pantelis Hatzidiakos, Ron Vlaar en Ramon Leeuwin voor de posities centraal achterin. Ook aanvoerder Teun Koopmeiners kan daar eventueel uit de voeten.