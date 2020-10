Het verhaal achter de eerste foto van Mario Götze in Eindhoven

De aanwezigheid van Mario Götze dinsdag in Eindhoven werd als eerste opgemerkt door Chris Rooijakkers en zijn dochter Lyndi. Chris Rooijakkers heeft een frietzaak in de buurt van het Philips Stadion. Hij zag spelersbegeleider Mart van den Heuvel op straat, met daarachter een grote zwarte Mercedes. Het viel op dat het voertuig wel een kwartier op dezelfde plek bleef staan. “Ik dacht, daar moet een voetballer inzitten, dat kan niet anders.”

“Dus ik zei tegen mijn dochter dat ze maar eens een foto moest gaan maken", vertelt hij aan Omroep Brabant. Götze was niet heel blij met de aandacht. “Ze keek hem nog recht aan, dat was het grappige. En Götze keek niet echt blij. Meer zo van, oh oh, betrapt!” Hij deelde de foto’s met een vriendengroepje en in een familie-app. "En toen ging het helemaal los."

Het nummerbod van de auto werd door Sil van Els ontleed. ‘DO’ betekent dat de auto uit Dortmund komt, ‘GM’ zijn de initialen van de voetballer, ‘36’ zou kunnen duiden op zijn geboortedatum, 3 juni en ‘10’ is het rugnummer. “Het kon haast niet anders, geboortedatum, plaats, rugnummer, het móest hem zijn!”, vertelt hij aan de regionale omroep. “Echt geweldig, het is een wereldvoetballer, met zo’n grote staat van dienst.”

Götze zat zonder club nadat zijn aflopende contract bij Borussia Dortmund afgelopen zomer niet werd verlengd. Hij tekent voor twee jaar in het Philips Stadion, waar hij met trainer Roger Schmidt een landgenoot treft. "Ik heb enkele prettige gesprekken met Roger gehad en ben steeds serieuzer gaan nadenken over een stap naar Nederland", zei Götze, die met rugnummer 27 gaat spelen, dinsdag op de clubsite van PSV.

"Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben en een gevoelsmens en ik kan de keuzes maken die ik wil. Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik hier in Eindhoven gevonden." De aanvallende middenvelder is de derde aanwinst van PSV op de laatste dag van de transfermarkt. De Eindhovenaren huurden eerder op dinsdag de middenvelders Adrian Fein (Bayern München) en Marco van Ginkel (Chelsea).