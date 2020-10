Kenneth Perez: ‘Mario Götze heeft gekeken van: nou, is er iets beters?’

PSV haalde dinsdagavond Adrian Fein en Marco van Ginkel al in huis en de Eindhovenaren lijken de grootste verrassing voor het laatst te bewaren. Technisch manager John de Jong is momenteel druk bezig om de komst van Mario Götze af te ronden en het naderende dienstverband van de voormalig wereldkampioen in de Eredivisie is overal onderwerp van gesprek. Kenneth Perez vraagt zich af hoeveel PSV uiteindelijk op zal schieten met de komst van de sinds zijn vertrek bij Borussia Dortmund transfervrije spelmaker.

“Het zal mij benieuwen. De laatste keer dat ik hem heb zien voetballen is heel lang geleden en ik heb hem ook altijd ietwat te dik gevonden, dat hij niet fit was. Ik heb hem heel lang niet fit gezien”, stelt Perez bij Voetbalpraat op FOX Sports. “Hij heeft ook een stofwisselingsziekte gehad en dat soort dingen. Hij heeft gewoon heel weinig gespeeld en ik kan dus totaal niet beoordelen op wat voor niveau hij nu zit en hoelang het duurt voordat hij wedstrijdfit is. Bij zijn laatste club heeft hij natuurlijk ook bijna niet gespeeld.”

Perez moet wel toegeven dat PSV met de komst van Götze een grote naam in huis haalt: “En het is ook erg interessant om te zien wat dat gaat doen met Mohamed Ihattaren die op die positie staat. Want ik neem aan dat Cody Gakpo wel een zekerheidje is aan de linkerkant en dat zijn wel de posities waarvoor Götze in aanmerking komt.” De komst van de 28-jarige Duitser komt behoorlijk uit de lucht vallen en volgens Perez is dat geen toeval. De analyticus denkt dat Götze zijn opties tegen elkaar heeft afgewogen: “Het is toch gewoon omdat Götze heeft gewacht op iets beters? Zo is het natuurlijk. PSV is in dezen de afwachtende partij. Götze heeft gekeken van: nou, is er iets beters? Dat is er niet, dan moet ik nu iets beslissen want ik wil wel gaan voetballen.”

De voormalige middenvelder vraagt zich eveneens af of Götze een aanwinst is van De Jong, of van trainer Roger Schmidt: “Is hij degene die al deze spelers wilde hebben of is het zo dat ze, omdat ze nu een Duitse trainer hebben met goede connecties, ze ook in deze categorie spelers kunnen vissen? Want je kunt wel zeggen dat een passant eigenlijk, een trainer, heel veel zeggenschap krijgt over wie er gehaald wordt.” Een opmerking in de studio dat het met onder meer Götze en Eran Zahavi lastig zal worden om de speelstijl van Schmidt, waarbij er flink druk gezet moet worden op de tegenstander, uit te voeren doet hij echter af met een kwinkslag: “Zahavi is 33, alsof je dan niet meer kan lopen… Hij ziet er superfit uit en ongeacht op welke manier je wil voetballen, is het wel lekker om gewoon een afmaker te hebben. Of hij dan net zo goed druk zet als Pablo Rosario zal mij worst wezen. Alleen wat je dan wel nodig hebt zijn fitte spelers en ik betwijfel wel of Götze dat is.”