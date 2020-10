Ola John staat na acht jaar voor Eredivisie-rentree

Ola John keert terug op de Nederlandse velden. RKC Waalwijk maakt dinsdagavond melding van de komst van de 28-jarige aanvaller, die zich voor een jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden heeft. De Brabanders nemen John over van Vitória Guimarães, waar hij nog over een tot volgend jaar doorlopend contract beschikte.

De linksbuiten werd de afgelopen weken bij verschillende Eredivisie-clubs aangeboden en zijn naam passeerde de revue bij onder meer FC Emmen. RKC toont zich nu echter het meest slagvaardig en heeft John dinsdagavond aan een medische keuring onderworpen. De laatste formaliteiten zijn nog voor het verstrijken van de deadline afgerond.

Voor John betekent zijn dienstverband in het Mandemakers Stadion dat hij na acht jaar terugkeert in de Eredivisie. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal verliet FC Twente in de zomer van 2012 voor Benfica en werd door de grootmacht uit Lissabon in de seizoenen daarop verhuurd aan Hamburger SV, Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo La Coruña. In 2018 streek hij neer in Guimarães.

''We zijn erg content dat we Ola hebben kunnen contracteren. Dit was een buitenkans waar we op ingezet hebben. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, en we verwachten dat hij van enorme waarde gaat zijn voor RKC", reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld op de komst van John.

Met John haalt RKC opnieuw een voormalig Oranje-international binnen. Eerder werd Vurnon Anita al vastgelegd voor dit seizoen, terwijl ook Gregory van der Wiel meetraint met de Waalwijkers. Het is nog niet duidelijk of de rechtsback ook daadwerkelijk zijn rentree gaat maken als profvoetballer. RKC staat met drie nederlagen in de eerste drie speelronden onderaan in de Eredivisie. De wedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen weekend werd door de KNVB uitgesteld vanwege een aantal coronabesmettingen in de selectie van trainer Fred Grim.