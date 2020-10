Internazionale laat aankoop van 45 miljoen euro op huurbasis gaan

De wegen van Joao Mario en Internazionale scheiden opnieuw. Sporting Portugal en de topclub uit Italië maken dinsdagavond melding van een akkoord over de verhuur van de middenvelder annex Portugees international. In de huurovereenkomst van de 27-jarige Joao Mario is geen optie tot koop opgenomen. Zijn contract met Inter loopt medio 2022 ten einde.

Voor Joao Mario betekent de verhuur een voorlopig tijdelijke terugkeer naar zijn grote liefde. Hij maakte tussen 2004 en 2012 onderdeel uit van de jeugdopleiding van os Leoes en kwam vervolgens tot 92 wedstrijden in de hoofdmacht. In de zomer van 2016, na het winnen van het EK, maakte de middenvelder voor een bedrag van veertig miljoen euro, exclusief vijf miljoen euro aan bonussen, de overstap naar Inter.

Na 47 wedstrijden in anderhalf jaar tijd maakte Joao Mario in januari 2018 de tijdelijke overstap naar West Ham United, dat anderhalf miljoen euro aan huursom betaalde. Na veertien duels zag de Londense club geen heil in het lichten van de optie tot koop van circa veertig miljoen euro en werd de middenvelder door Inter bij Lokomotiv Moskou gestald.

Joao Mario keerde na een jaar Rusland terug bij Inter, waar hij van Antonio Conte te horen kreeg dat hij niet in zijn plannen voorkwam. Sporting is met gemengde gevoelens aan het nieuwe seizoen begonnen. De eerste twee competitiewedstrijden tegen Pacos de Ferreira en Portimomense werden beide met 0-2 gewonnen, maar in de play-offs van de Europa League bleek het Oostenrijkse LASK Linz met 1-4 te sterk.