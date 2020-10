PSV bevestigt komst Götze: ‘Dankzij onze trainer raakte hij geïnteresseerd’

PSV heeft zich dinsdagavond vlak voor het verstrijken van de transferdeadline weten te versterken met Mario Götze. De 63-voudig international van Duitsland was transfervrij op te pikken, aangezien hij onlangs met een aflopend contract vertrok bij Borussia Dortmund. Götze heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan zijn nieuwe werkgever.

De komst van Götze lekte eerder op de avond al uit toen hij in de buurt van het Philips Stadion werd gespot. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International wisten vervolgens te bevestigen dat de aanvallende middenvelder inderdaad op het punt stond om bij Eindhovenaren te tekenen. De komst van Götze komt als een grote verrassing, aangezien Hertha BSC vooralsnog de beste papieren in handen leek te hebben om hem in te lijven.

De 28-jarige spelmaker stond de afgelopen vier seizoenen onder contract bij Dortmund, de club waar hij zijn opleiding genoot en waar hij tussen 2009 en 2013 ook al in de hoofdmacht speelde. Vanwege onder meer een stofwisselingsziekte en divers blessureleed slaagde hij er in zijn tweede periode bij die Borussen echter nooit het niveau te bereiken waarmee hij in de zomer van 2013 voor 37 miljoen euro een transfer naar Bayern München verdiende.

De man die in 2014 met de winnende treffer in de blessuretijd namens Duitsland de finale van het WK tegen Argentinië besliste was in de afgelopen vier Bundesliga-seizoenen, verspreid over 75 wedstrijden, goed voor slechts 13 doelpunten. Vanwege zijn kleinere rol en zijn afgenomen perspectief op speeltijd besloten BVB en Götze aan het einde van het afgelopen seizoen in goed overleg uit elkaar te gaan.

Götze zal nu in de Eredivisie willen proberen om zijn topvorm te hervinden en de Duitser wordt de laatste aanwinst van PSV in wat een paar drukke laatste dagen van de transferperiode zijn geweest. Eerder op de dinsdagavond werd de komst van Bayern München-talent Adrian Fein en oude bekende Marco van Ginkel op huurbasis afgerond. Ook nam PSV nog afscheid van Michal Sadílek en Bruma. In een eerder stadium haalde technisch manager John de Jong Ibrahim Sangaré, Philipp Max, Vincent Müller, Eran Zahavi en Yvon Mvogo al als aanwinsten naar het Philips Stadion.

“Dankzij onze trainer is Mario geïnteresseerd geraakt in PSV”, vertelt De Jong over de nieuwkomer. “Uiteindelijk is hij nu de buitenkans geworden waar we op zijn blijven hopen. We zijn er erg trots op dat hij voor PSV heeft gekozen.” Götze had in de afgelopen maanden meerdere malen contact met zijn nieuwe trainer Roger Schmidt: “Ik heb enkele prettige gesprekken met Roger gehad en ben steeds serieuzer gaan nadenken over een stap naar Nederland”, legt hij uit.

“Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben en een gevoelsmens en ik kan de keuzes maken die ik wil. Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik hier in Eindhoven gevonden.” De middenvelder heeft na zijn vertrek uit Dortmund niet stilgezeten: “Ik heb mezelf fit gehouden, zodat ik in goede conditie aan een nieuw avontuur kan beginnen. Ik kijk er naar uit om weer in een groep te trainen en toe te werken naar de wedstrijden.”