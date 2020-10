Mario Götze tekent voor twee seizoenen bij PSV

Mario Götze is dinsdag gespot bij het Philips Stadion en wordt als mogelijke versterking voor PSV genoemd. De 28-jarige middenvelder is na zijn vertrek bij Borussia Dortmund transfervrij. Op sociale media circuleren bovendien foto’s van zijn auto, afkomstig uit Dortmund, die momenteel bij het stadion van de Eindhovenaren staat. Volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad is het al beklonken en gaat Götze tot medio 2024 tekenen.

Götze, 28 jaar, brak tussen 2009 en 2013 door bij Borussia Dortmund, waarmee hij twee keer kampioen van Duitsland werd en de finale van de Champions League haalde. De aanvallende middenvelder verhuisde daarna naar Bayern München, een overstap die hem door de fans van Dortmund niet in dank werd afgenomen. Na drie landstitels in drie jaar keerde Götze in 2016 naar Dortmund, maar dat was geen onverdeeld succes.

Mario Gotze gesignaleerd in Eindhoven. Iets meer bekend ? pic.twitter.com/8EFPMkLIGh — Edwin de Visser (@Edje21E) October 6, 2020

Vorig seizoen kwam Götze mede vanwege blessures slechts vijftien keer in actie in de Bundesliga, veelal als invaller. Over een verlenging van de aflopende samenwerking werd geen overeenkomst bereikt. Een vertrek uit Europa zag hij niet zitten. "Ik heb grote doelen en wil heel graag de Champions League winnen. Dat motiveert me nog elke dag. Ik wil mijn carrière niet beëindigen zonder die titel een keer te hebben gewonnen. De Champions League is de koningsklasse, de coolste competitie die er is voor voetballers."

"De WK-zege was natuurlijk ongelooflijk, maar op clubniveau is er niets groter dan de Champions League", vertelde Götze eerder aan BILD.

