PSV biedt Marco van Ginkel kans om volgende stap in herstel te zetten

Marco van Ginkel speelt dit seizoen op huurbasis voor PSV. De Eindhovenaren melden dinsdagavond via de officiële kanalen dat Van Ginkel wederom wordt overgenomen van Chelsea. De middenvelder komt niet helemaal fit binnen bij de Eindhovenaren en PSV laat weten hem nog geen tijdsbepaling voor een rentree op te leggen.

Van Ginkel wordt voor de vierde keer door PSV van Chelsea gehuurd en de achtvoudig international van het Nederlands elftal was in het verleden van grote waarde voor de Eindhovenaren. Vanwege slepend blessureleed kwam hij sinds 6 mei 2018, de laatste wedstrijd die PSV in het seizoen 2017/18 speelde, echter niet meer in actie. “Ik zit nu in de eindfase van een individueel programma en verwacht over enkele weken aan te sluiten bij de trainingen van de A-selectie”, legt hij uit.

“Ik moet straks onder meer weerstand gaan trainen in een wedstrijdselectie. PSV kan en wil me dit perspectief bieden en dat vind ik fantastisch. Ik ben hier twee keer kampioen van Nederland geworden en weet dat ik bij een fijne club de kans krijg om me helemaal terug te knokken. Dat Chelsea met me meedenkt in de vorm van een nieuwe verhuurperiode is hartstikke mooi. Dat tekent de goede verstandhouding die we na al die jaren hebben opgebouwd.”

Technisch manager John de Jong hoopt dat Van Ginkel dit seizoen zijn oude niveau weer kan bereiken: “We kunnen hem nu helpen en dat doen we heel graag. Marco is nog niet inzetbaar, maar als de laatste fase van zijn herstel goed verloopt, kan hij na verloop van tijd een rol gaan spelen in onze A-selectie.” De twee partijen laten weten eerst te zullen kijken hoe Van Ginkels herstel verder verloopt: “Marco komt van ver en het heeft geen zin om hem een bepaalde druk op te leggen. We hebben duidelijke, goede afspraken gemaakt. Ook met Chelsea. We gaan er nu alles aan doen om voor de betrokkenen een win-winsituatie te creëren”, sluit De Jong af.