Ajax informeert nationale bonden en houdt internationals in Amsterdam

Zakaria Labyad werd onlangs voor de eerste keer in ruim tweeënhalf jaar tijd weer opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko en had de aankomende week tegen Senegal of Congo-Kinshasa zijn zesde interland namens de Leeuwen van de Atlas kunnen spelen. Labyad is, net als onder meer Noussair Mazraoui, echter nog gewoon in Amsterdam en zal daar deze interlandperiode ook blijven.

Ajax Life en FOX Sports melden dinsdagavond namelijk dat Ajax besloten heeft zijn internationals die voor oefenwedstrijden naar een, vanwege de coronacrisis, tot oranje of rood bestempeld gebied hadden moeten reizen thuis te houden. De club kan deze keuze maken vanwege een wijziging in de regels van de FIFA en zou de betrokken nationale bonden inmiddels op de hoogte hebben gesteld.

Naast de Marokkaanse internationals Labyad en Mazraoui gaat het hierbij om Lassina Traoré (Burkina Faso) en Mohammed Kudus (Ghana). Laatstgenoemde kampt bovendien met lichte fysieke klachten, waardoor hij afgelopen weekend ook al ontbrak tijdens de met 1-0 verloren wedstrijd tegen FC Groningen. FOX Sports voegt overigens toe dat de Marokkaanse bond de afwezigheid van Labyad en Mazraoui ‘niet helemaal begrijpt’, daar de spelers meerdere malen op het coronavirus getest zouden worden.

André Onana zal wel onder de lat staan als Kameroen het opneemt tegen Japan, maar met de Galgenwaard als toneel voor deze wedstrijd hoeft hij niet ver te reizen. Datzelfde geldt voor Edson Álvarez, die met Mexico in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal oefent en daarna in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag tegen Algerije speelt.