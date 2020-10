Chelsea laat nieuwkomer op huurbasis Champions League-ervaring opdoen

Malang Sarr verbond zich een ruime maand geleden aan Chelsea, maar de jonge verdediger zal dit seizoen niet het shirt van the Blues dragen. De Londenaren melden dinsdagavond namelijk via de officiële kanalen dat de 21-jarige verdediger op huurbasis naar FC Porto verkast. Sarr, die zich tot 2025 aan Chelsea heeft verbonden, keert na dit seizoen normaal gesproken weer terug op Stamford Bridge.

Sarr werd eind augustus transfervrij overgenomen van OGC Nice en Chelsea voegde toen meteen al toe dat de stopper uitgeleend zou gaan worden. Met spelers als Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Fikayo Tomori en Thiago Silva heeft manager Frank Lampard al een aantal opties tot zijn beschikking voor de plekken centraal achterin en daarom lijkt het Chelsea beter om Sarr op huurbasis elders te stallen.

De jongeling werd daarop in verband gebracht met een aantal Bundesliga-clubs, maar uiteindelijk is het dus FC Porto dat zijn nieuwe bestemming wordt. De regerend kampioen van de Liga NOS kan Sarr nog inlijven aangezien de transferdeadline in Portugal pas op 25 oktober valt. Voor Engelse clubs is het sinds maandag niet meer mogelijk om spelers uit het buitenland aan te trekken. “Ik kijk er enorm naar uit. Dit was een kans waar ik naar op zoek was en ik ben dankbaar en blij om hier te zijn”, reageert Sarr op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Ik ben er klaar voor om het team te helpen. FC Porto is de beste club van Portugal, een grote club met getalenteerde spelers en een grote historie, dat is erg belangrijk voor mij. Ik ken deze geschiedenis en de club is er trots op. Dit is wat ik hoopte te vinden: een team dat vecht en een goede mentaliteit heeft.” Sarr gaat met FC Porto meteen de Champions League in en zal in het miljardenbal tegenover Manchester City, Olympiacos en Olympique Marseille komen te staan.