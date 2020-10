Liverpool is favoriet voor toptransfer komende zomer

Mario Götze kan nog altijd in de Bundesliga aan de slag. Hertha BSC heeft de transfervrije aanvallende middenvelder, deze zomer vertrokken bij Borussia Dortmund, nog altijd op het oog. (Kicker)

(The Independent)

(The Guardian)

Chelsea gaat Malang Sarr, deze zomer overgenomen van OGC Nice, alweer verhuren. Manager Frank Lampard is akkoord gegaan met een verhuur van de centrale verdediger aan FC Porto. (The Guardian)