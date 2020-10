SC Heerenveen dendert door en doet ook zaken met AZ

SC Heerenveen toont zich behoorlijk slagvaardig op de slotdag van de transferperiode in Nederland. De Friezen versterken zich per direct met Rasmus Wendt, zo maakt de club dinsdagmiddag werelkundig. De twintigjarige aanvaller uit Zweden, die voor drie jaar tekende in Heerenveen, speelde sinds januari 2019 in Alkmaar. Het contract van Wendt bij AZ liep nog een jaar door. Daarnaast wordt zijn landgenoot Benjamin Nygren aan de selectie van Heerenveen toegevoegd.

Wendt kwam voornamelijk door aanhoudend blessureleed in anderhalf jaar tijd geen enkele keer uit in de hoofdmacht van AZ. Wel staan er acht wedstrijden namens AZ Onder-19 achter zijn naam. Het is niet bekend welk bedrag Heerenveen voor hem neerlegt. "Rasmus is een talentvolle aanvaller", legt technisch manager Gerry Hamstra uit op de clubsite. "Hij speelt het liefst aan de rechterkant, maar kan ook centraal en op de linkerkant uit de voeten. Bij sc Heerenveen sluit hij aan bij Onder-21, waar we hem gaan begeleiden bij zijn verdere ontwikkeling."

De negentienjarige jeugdinternational Nygren komt op huurbasis over van Racing Genk. De huurperiode loopt door tot medio 2022 en tevens is een koopoptie in de huurovereenkomst met de Belgische club opgenomen. Nygren doorliep de jeugdopleiding van IFK Göteborg en stapte in 2019 over naar Racing Genk. Hamstra is blij met de komst van de Zweedse aanvaller: "We zochten naar een aanvaller die op meerdere posities uit de voeten kan. Met Benjamin halen we een kwaliteitsspeler binnen die weet wat er wordt gevraagd op het hoogste niveau. Door zijn komst krijgen we aanvallend meer mogelijkheden."

Heerenveen maakte eerder deze dinsdag de komst van Stanislav Shopov wereldkundig. Het achttienjarige talent uit Bulgarije, afkomstig van Botev Plovdiv, tekende een tweejarig contract in het Abe Lenstra Stadion. Tevens is de optie op een derde jaar opgenomen in de verbintenis van de middenvelder. "Stanislav staat te boek als een groot talent. Met zijn 18 jaar speelde hij al meer dan twintig wedstrijden op het hoogste niveau in Bulgarije. Met Stanislav hebben we een aanvallende middenvelder in huis gehaald die een volgende stap in zijn carrière maakt en goed in onze filosofie past", aldus Hamstra.

Trainer Johnny Jansen verwelkomde in een eerder stadium al Henk Veerman, Pawel Bochniewicz, Erwin Mulder, Ulysses Llanez, Oliver Batista Meier, Joaquín Fernández, Sieben Dewaele en Jan Paul van Hecke al als aanwinsten voor dit seizoen. Heerenveen bezet momenteel de derde plaats in de Eredivisie, met tien punten uit vier duels. Koploper Feyenoord en nummer twee PSV hebben eveneens tien punten verzameld.