‘Arek Milik wordt hard gestraft en moet maandenlang individueel trainen’

Arek Milik heeft afgelopen transferperiode geen overstap gemaakt. De 26-jarige spits aasde op een vertrek bij Napoli en stond in de belangstelling van diverse clubs in onder meer Italië en Spanje. Nu de Pool nog altijd onder contract staat bij i Partenopei is hij naar verluidt veroordeeld om in ieder geval tot januari op individuele basis te trainen.

Milik werd de voorbije maanden gelinkt aan onder meer Juventus, Fiorentina en Valencia. Eerstgenoemde club ging echter in zee met de van Atlético Madrid overgenomen Alvaro Morata. Milik had zijn zinnen gezet op een transfer naar la Vecchia Signora na een gesprek met trainer Andrea Pirlo, maar viste uiteindelijk achter het net.

De ex-Ajacied kon volgens onder meer Mediaset en Corriere dello Sport op deadline day naar Fiorentina en Valencia verkassen, maar hij weigerde de overstap naar beide clubs. Het gevolg is dat Milik de komende maanden op individuele basis moet trainen van de leiding van Napoli, zo claimt Corriere dello Sport. In januari, bij de winterse transferwindow, kan Milik weer gaan praten met andere clubs over een transfer.

Milik, die ongeveer 1,8 miljoen euro per seizoen verdient, ligt nog een jaar vast in Napels. Trainer Gennaro Gattuso legde eerder al uit dat de spits consequenties kon verwachten. "We hadden vorig seizoen gemeld dat hij zijn contract moest verlengen. Hij weigerde, dus hij weet hoe wij erover denken. Als hij geen transfer maakt, komt hij in een lastige situatie terecht."