Napoli grijpt in na ‘spookduel’ met Juventus; clash met AZ niet in gevaar

De coronaproblemen blijven aanhouden bij Napoli. De Italiaanse club meldt dinsdag dat de gehele selectie inmiddels in quarantaine verblijft. Spelers en trainers brengen de komende twee weken door in het Golden Tulip Resort Marina di Castello in Castel Vulturno, dat ongeveer 35 kilometer ten noorden van Napels ligt. De Europa League-wedstrijd tegen AZ op 22 oktober is voorlopig niet in gevaar.

AZ opent de groepfase van de Europa League over ruim twee weken met een uitwedstrijd in het San Paolo. Napoli hoeft de Europese verplichtingen voorlopig niet uit te stellen, maar in de Serie A is de situatie anders. De wedstrijd tegen Atalanta op 17 oktober lijkt geen doorgang te kunnen vinden. Het elftal van trainer Gennaro Gattuso kwam afgelopen zondag al niet in actie in het uitduel met Juventus vanwege coronabesmettingen bij Piotr Zielinski, Eljif Elmas en een derde werknemer. Zestien spelers en vier stafleden waren al in isolatie en vanaf heden is ieder lid van de Napoli-selectie dus in quarantaine.

Ronaldo in trainingspak; Tudor pleegt telefoontjes op bizarre avond

De spelers van Juventus willen gewoon spelen tegen Napoli, dat vanwege coronagevallen is afgehaakt. Lees artikel

Juventus wilde zondagavond wel gewoon in actie komen tegen Napoli. Onder meer Cristiano Ronaldo en Leonardo Bonucci betraden het veld van het Allianz Stadium in Turijn. Assistent-trainer Igor Tudor pleegde enkele belletjes, maar desondanks ging het treffen met Napoli niet door. Bij Juventus hoopt men nu dat de geschrapte wedstrijd van zondag wordt omgezet in een reglementaire 3-0 overwinning voor La Vecchia Signora.

De protocollen van de Serie A en de UEFA schrijven voor dat een wedstrijd doorgang moet vinden als een club over dertien spelers kan beschikken, onder wie een keeper. Er is een clausule binnen de protocollen die voorziet in een scenario dat een club niet kan spelen op last van de autoriteiten. Het is echter de vraag of de brief van de ASL moet worden opgevat als een bevel of slechts een dringend advies. Juventus beroept zich op een protocol dat door de regering is opgesteld, in samenwerking met de Serie A, om wedstrijden doorgang te kunnen laten vinden.