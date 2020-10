‘Ik moet eerlijk zijn, ik heb geen idee van wat Messi allemaal tegen mij zei’

Sergiño Dest maakte afgelopen zondag zijn officiële debuut voor Barcelona, dat op eigen veld niet wist te winnen van het Sevilla van Luuk de Jong: 1-1. De van Ajax overgekomen vleugelverdediger kreeg een kwartier speeltijd van trainer Ronald Koeman. Dest stond in het lege Camp Nou dus samen met Lionel Messi op het veld, al is er van een goede manier van communiceren nog geen sprake tussen de verdediger en aanvaller.

Dest, met een contract tot medio 2025 bij Barcelona, werd twee dagen voor zijn vuurdoop bij Barcelona gepresenteerd aan pers en publiek. "Ik heb iedereen gezien, Messi dus ook", vertelt de voor 25 miljoen euro aangetrokken rechtsback in gesprek met AS. "Hij beheerst de Engelse taal niet, maar desondanks was het zeer bijzonder om hem te ontmoeten. Ik moet eerlijk zijn, ik heb geen idee van wat Messi allemaal tegen mij heeft gezegd. Maar zolang we naar elkaar lachen zit het wel goed tussen ons."

Sergiño Dest DEBUTEERT bij FC Barcelona en maakt al meteen een opvallende indruk ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Bij Dest was er nooit twijfel over de stap naar Barcelona. "Ik heb deze club verkozen boven andere clubs omdat het altijd een droom van mij is geweest om voor Barcelona te spelen. Mijn favoriete speler, mijn idool zelfs, toen ik opgroeide was Ronaldinho. Hij heeft echt geschiedenis geschreven bij deze club. Toen ik hoorde van de belangstelling van Barcelona, was de keuze snel gemaakt", aldus de voormalig verdediger van Ajax.

Dest is als vervanger van de naar Wolverhampton Wanderers vertrokken Nélson Semedo naar Barcelona gehaald. Tegen Sevilla gaf Koeman echter nog de voorkeur aan Sergi Roberto op de rechtsbackpositie. De van origine middenvelder speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ook steeds aan de rechterkant van de Barcelona-defensie.