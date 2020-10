KNVB schrapt enkele uren voor de aftrap duel in de KKD wegens corona

De thuiswedstrijd van FC Den Bosch tegen Almere City FC, die gepland stond voor dinsdagavond 18.45 uur, is door de KNVB van de kalender gehaald. Bij de club uit Den Bosch is een coronabesmetting geconstateerd en volgens de voetbalbond is de gehele selectie van trainer Erik van der Ven op last van de GGD verplicht in quarantaine gegaan. De KNVB benadrukt dat er druk gezocht wordt naar een nieuwe speeldatum voor het afgelaste duel van dinsdag.

Almere City FC meldt op zijn website dat er binnen de A-selectie ook drie spelers onlangs een positieve coronatest hebben ingeleverd. Desondanks was de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie klaar voor de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch, zo klinkt het. Het andere duel van dinsdagavond, tussen Helmond Sport en SC Cambuur, gaat ondanks de aanhoudende coronacrisis wél gewoon door.

In de Nederlandse voetbalwereld zijn besmettingen met het coronavirus de laatste tijd weer aan de orde van de dag. Zo waren er onlangs ook coronagevallen bij onder meer Roda JC Kerkrade en Excelsior. In de Eredivisie brachten waren er besmettingsgevallen bij onder meer Feyenoord en Vitesse. Desondanks zijn de competities in Nederland nog niet stilgelegd, ondanks de stijging in het aantal coronagevallen in heel Nederland.

Marc Boele, directeur van de Keuken Kampioen Divisie, legde de nieuwe coronamaatregelen eind augustus uit in gesprek met Voetbalzone. "We weten uiterlijk vier uur voor aanvang van een duel of er besmettingen zijn en nemen dan een beslissing. Tegen de clubs is gezegd dat ze op trainingen zo min mogelijk binnen anderhalve meter van elkaar moeten zijn, dus als het goed is kan er dan altijd gespeeld worden, met uitzondering van de spelers die eventueel besmet raken en in thuisquarantaine moeten", aldus Boele.