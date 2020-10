Talent verlaat Ajax al na paar wedstrijden voor avontuur in Londen

Joel Ideho heeft Ajax na enkele maanden alweer verlaten. Arsenal meldt via de officiële kanalen dat men de zeventienjarige aanvaller heeft ingelijfd. De overstap van het talent naar Engeland is opvallend, aangezien hij vier maanden geleden Willem II nog inruilde voor een avontuur bij de Amsterdammers.

"Hierbij wil ik bekendmaken dat ik het besluit heb genomen om volgend seizoen bij Ajax te spelen", zo gaf Ideho eerder aan op Instagram. "Ik ben Willem II dankbaar voor deze vier jaar en Ajax voor deze mogelijkheid. Iedereen alvast bedankt voor de support die ik zal krijgen", stelde Ideho. Willem II ontving een opleidingsvergoeding vanuit Amsterdam voor de aanvaller.

Het is waarschijnlijk dat Ajax een transfersom ontvangt vanwege de transfer naar Arsenal. Ideho, die eerder ook in de belangstelling stond van Hertha BSC en Southampton, is slechts vier wedstrijden in actie gekomen voor de Onder-18 van de Amsterdammers. In 198 minuten kon de buitenspeler geen doelpunt of assist produceren.

Ook kwam hij voor de Onder-19 in actie in de Youth League. In de kwartfinale van het prestigieuze jeugdtoernooi tegen FC Midtjylland (1-3 winst) maakte Ideho als invaller aan alle spanning een einde door de laatste treffer namens Ajax voor zijn rekening te nemen. De aanvaller schoot de bal van een lange afstand met een subtiele stift over de doelman heen.