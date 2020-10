Tien minuten voor deadline kreeg Chelsea nieuws

John Stones heeft een huurperiode bij Tottenham Hotspur geweigerd. De centrale verdediger van Manchester City wilde niet dat zijn familie opeens uit de vertrouwde omgeving in Manchester moest vertrekken. (Daily Star)

Manchester City kwam op deadline day niet tot een akkoord met Barcelona. De Catalaanse topclub bood zeventien miljoen euro voor centrumverdediger Eric Garcia, maar dit bedrag was niet voldoende. (Sky Sports)

Xherdan Shaqiri is niet in trek. Liverpool wilde de aanvaller graag lozen afgelopen transferperiode, maar geen enkele club heeft zich gemeld voor de Zwitser. (Goal)