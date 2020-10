‘Totale offday Maguire zorgt voor woede en ruzie in kleedkamer United’

Er was afgelopen zondag een flinke ruzie gaande in de kleedkamer van Manchester United in de rust van het desastreus verlopen thuisduel met Tottenham Hotspur (1-6), zo melden verschillende Engelse media. Met name Bruno Fernandes zou woedend zijn geweest op de zeer zwak spelende Harry Maguire. Er wordt zelfs gezegd dat Fernandes vanwege het conflict halverwege in de kleedkamer moest achterblijven van manager Ole Gunnar Solskjaer.

Fernandes zou het helemaal hebben gehad met Maguire, die in de eerste helft flink in de fout ging bij de 1-1 van Tanguy Ndombélé. De centrumverdediger kopte de bal te zacht terug richting doelman David De Gea, waarna linksback Luke Shaw de fout probeerde te herstellen. Door toedoen van Maguire kon de vleugelverdediger de bal echter niet op tijd wegkrijgen, waardoor de middenvelder van Tottenham kans kreeg om de gelijkmaker aan te tekenen.

Half-time ratings van de Manchester Evening News: Harry Maguire: 1 Luke Shaw: 2 Geplaatst door voetbalzone op Zondag 4 oktober 2020

Het optreden van Maguire in de eerste helft op Old Trafford zou door Fernandes zijn omschreven als 'Manchester United-onwaardig'. De Portugese spelmaker moest tevens tot kalmte worden gebracht, zo klinkt het. Fernandes kreeg volgens verschillende Engelse media uiteindelijk het verzoek om samen met Anthony Martial achter te blijven in de kleedkamer. De Franse aanvaller moest nog voor rust met een rode kaart van het veld nadat hij de middenvelder van Tottenham in het gezicht had geraakt. De Argentijn ging enigszins theatraal naar de grond, maar arbiter Anthony Taylor vond desondanks dat Martial moest inrukken.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Fernandes bij Manchester United flinke ruzie heeft met een ploeggenoot. In augustus, in het met 2-1 verloren duel met Sevilla in de halve finale van de Europa League, haalde de middenvelder verbaal uit richting Victor Lindelöf, die volgens Fernandes niet goed stond opgesteld bij de winnende treffer van Luuk de Jong. Korte tijd later benadrukte de miljoenenaanwinst echter dat zijn relatie met de Zweedse verdediger nog steeds optimaal was.