Liverpool ziet twee weken voor Ajax-uit wéér speler wegvallen door corona

Liverpool is opnieuw getroffen door een geval van besmetting met het coronavirus. De Zwitserse voetbalbond meldt dinsdag via de officiële kanalen dat Xerdan Shaqiri een positieve test heeft afgeleverd en daardoor verplicht in quarantaine verblijft de komende periode. De middenvelder van Liverpool mist hierdoor de oefenwedstrijd van woensdag tegen Kroatië en de Nations League-duels met Spanje (10 oktober) en Duitsland (13 oktober).

Liverpool moet de positieve test van Shaqiri overigens nog officieel bevestigen. Het is nog niet bekend of de Zwitserse spelmaker, die onder manager Jürgen Klopp niet over een basisplaats beschikt, op tijd beschikbaar is voor de start van de groepsfase van de Champions League. Liverpool start het Europese avontuur op woensdag 21 oktober met een uitwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Liverpool moet ster missen door corona; nog geen uitsluitsel over Ajax-uit

Bij Sadio Mané en Thiago Alcántara werd vorige week het coronavirus vastgesteld na uitgebreide tests. De aanvaller en de middenvelder verblijven sindsdien in isolatie. Normaal gesproken keert het duo na de interlandperiode terug op het trainingsveld van Liverpool. Begin september raakte voormalig Willem II'er Kostas Tsimikas besmet met het coronavirus. De linksback is inmiddels teruggekeerd in de selectie van Klopp.

Liverpool, dat zondag met maar liefst 7-2 verloor van Aston Villa, hervat de Premier League op 17 oktober met een uitwedstrijd tegen buurman Everton op Goodison Park. Vier dagen later is Ajax dus de eerste tegenstander in de poulefase van het miljardenbal.