‘Koeman komt terug op uitspraak en gunt toptalent promotie bij Barça’

Riqui Puig en Ronald Araujo zijn volwaardig lid van de A-selectie van Barcelona. Het Catalaanse radiostation RAC1 meldt dinsdag namelijk dat het tweetal is ingeschreven bij de Spaanse bond, waardoor ze gewoon inzetbaar zijn in LaLiga. Er is sprake van promotie, want Puig en Araujo waren afgelopen seizoen nog als spelers van het B-elftal aan de Catalaanse grootmacht verbonden.

Vanwege het uitblijven van aanwinsten en het vertrek van Luis Suárez, Arturo Vidal en Ivan Rakitic uit het Camp Nou heeft Koeman besloten om Puig en Araujo door te schuiven naar de hoofdmacht van Barcelona, zo klinkt het in de Spaanse media. Met name de promotie van Puig is opmerkelijk, want de middenvelder mocht in de transferperiode nog vertrekken. Ik heb Riqui Puig verteld dat het dit seizoen moeilijk wordt voor hem om veel aan spelen toe te komen. "Ik raad hem een tijdelijk vertrek aan: op zijn leeftijd moet hij aan spelen toekomen”, zo liet Koeman onlangs weten aan Barça TV over de toekomst van Puig.

Koeman niet tevreden over Frenkie de Jong: 'Dat heb ik 'em verteld'

Puig mocht op huurbasis uitzien naar een andere club, al bleef een tijdelijk vertrek bij Barcelona uiteindelijk uit. De aanvallend ingestelde middenvelder werd gelinkt aan Ajax, maar een definitieve deal kwam evenwel nooit van de grond. Puig kwam in de voorbije voetbaljaargang tot twaalf optredens namens Barcelona. In de thuiswedstrijd tegen Sevilla (1-1) van afgelopen zondag zat hij negentig minuten op de bank. Koeman kiest voorlopig voor Philippe Coutinho als verbindingsspeler tussen middenveld en aanval.

De uit Peru afkomstige Araujo maakte medio 2017 de overstap van Boston River naar Barcelona. De Catalanen legden destijds twaalf miljoen euro neer voor de inmiddels 21-jarige verdediger. Araujo, met een contract tot medio 2023 in Barcelona, kwam tot dusver tot acht wedstrijden namens de nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen.