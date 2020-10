‘Virgil van Dijk is van wereldklasse, maar daar heb ik wel veel moeite mee’

Liverpool zakte zondag volledig door het ijs tegen Aston Villa, dat korte metten maakte met de regerend landskampioen: 7-2. Voormalig aanvaller Stan Collymore richt zijn pijlen na de beschamende nederlaag met name op Virgil van Dijk. Volgens de oud-spits van the Reds beschikt de Oranje-international niet over de leiderschapskwaliteiten van illustere voorgangers Alan Hansen en Mark Lawrenson, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw verschillende landstitels en Europa Cups veroverden.

"Ik zeg niet dat Van Dijk opeens geen voetballer van wereldklasse is, want we weten allemaal dat hij dat namelijk wél is", schrijft Collymore in zijn column voor de Daily Mirror. "Waar ik wel veel moeite mee heb is het feit dat hij en zijn medespelers van Liverpool totaal geen verantwoordelijkheid namen. Hetzelfde zag ik gebeuren bij Manchester United (dat met 1-6 verloor van Tottenham Hotspur, red.). Spelers als Hansen en Lawrenson, Jaap Stam, Rio Ferdinand en ohn Terry hadden dat allang gedaan als ze door de tegenstander werden overklast. Zij hadden ervoor gezorgd dat de tegenstander andere manieren zou moeten vinden om er doorheen te komen."

"Tegenwoordig lijkt het net of spelers en managers wachten tot de rust om dingen aan te passen. Soms wachten ze zelfs tot na de wedstrijd om één en ander te onderzoeken. Zelfs managers zijn vaak niet bereid om wijzigingen door te voeren omdat ze heilig geloven in het gekozen spelsysteem. Het spijt me om het te zeggen, maar zo zou het niet moeten gaan. Er is volgens mij weinig veranderd sinds 1996, toen het Newcastle United van Kevin Keegan capituleerde in de titelstrijd met Manchester United. Ze bleven toen maar ten koste van alles aanvallen en Keegan werd daardoor naïef genoemd." Newcastle United gaf toentertijd een voorsprong van twaalf punten weg, waardoor Manchester United alsnog kampioen werd.

"Als Alan Shearer, Andy Cole, Dwight Yorke, Les Ferdinand, Ian Wright of één van de topspitsen van destijds zondag tegen Liverpool hadden gespeeld, dan waren we met wel drie wedstrijdballen (als beloning voor een hattrick, red.) naar huis gegaan. Er is in al die jaren namelijk heel weinig veranderd", aldus de kritische Collymore. De columnist verwijst hiermee naar Ollie Watkins, die een hattrick produceerde tegen Liverpool en daarom het veld van Villa Park afliep met de wedstrijdbal.