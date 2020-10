Vrouw van Romero is het helemaal zat en haalt uit na mislukte transfer

Sergio Romero staat nog altijd onder contract bij Manchester United. De 33-jarige doelman uit Argentinië geldt als derde keus op Old Trafford na David de Gea en Dean Henderson en werd zodoende de voorbije periode gelinkt aan een transfer naar onder meer Everton. Eliana Guercio, de vrouw van Romero, hekelt de houding van United en spuwt op Instagram haar gal.

Romero staat sinds medio 2015 onder contract bij the Red Devils en heeft met de club de FA Cup, de Carabao Cup en de Community Shield gewonnen. In 2017 won de doelman met de Engelse grootmacht de Europa League door in de finale Ajax met 0-2 te verslaan. Sinds 2017 heeft Romero echter geen prijs meer gepakt met de club en volgens Guercio komt dat mede door de houding van United.

"Sergio Romero heeft hard voor de club gewerkt", begint de vrouw van de 96-voudig international op Instagram. “Hij mocht meejuichen bij de laatste prijs die ze wonnen (de Europa League, red.). Hij heeft het team geholpen om vier (halve) finales te bereiken. En toen moest hij op de bank plaatsnemen en verloren ze die wedstrijden allemaal."

"Het is tijd om hem weer de kans te geven te verkassen. RESPECT FOR ONCE!!!!", besluit Guercio. De voormalig speler van onder meer AZ kan nog wel een transfer naar een club uit een lagere Engelse divisie maken. Het is echter afwachten of een club uit de Championship of een lagere competitie het salaris van Romero (deels) kan overnemen. De sluitpost ligt nog een jaar vast in Manchester.