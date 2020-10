Manchester United informeert bij clubloze trainer

Manchester United geeft de jacht op Jadon Sancho niet op. De Premier League-club keert in januari terug met een poging voor de buitenspeler van Borussia Dortmund. (The Sun)

Islam Slimani zag op de slotdag van de transfermarkt een transfer in het water vallen. De Leicester City-spits was bereid om de helft van zijn salaris in te leveren, maar dat bleek niet genoeg om een overstap naar Sporting Portugal af te dwingen. (Record)