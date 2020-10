‘Totale chaos’ bij United op Deadline Day: ‘Zijn hoofd gaat op het hakblok’

Manchester United was bijzonder druk op Deadline Day van de transfermarkt. Naast Edinson Cavani werden Alex Telles, Facundo Pellistri, Willy Kambwala en Amad Diallo Traoré naar Old Trafford gehaald, al meldt laatstgenoemde vleugelaanvaller zich pas in januari bij the Red Devils. In de Engelse media wordt met argusogen gekeken naar het transferbeleid bij Manchester United. Men is van mening dat manager Ole Gunnar Solskjaer onvoldoende steunt ontvangt van het bestuur.

"Had je de supporters van Manchester United drie maanden geleden verteld dat de transferperiode zou eindigen met een 1-6 afgang tegen Tottenham Hotspur en met Jadon Sancho die in Duitsland blijft, dan had niemand je geloofd", schrijft de Manchester Evening News in een analyse met de titel Deadline Day Panic. Er worden de nodige vraagtekens gesteld bij de manier van zakendoen van de beleidsbepalers. "Iedereen weet dat ze het niet hadden moeten laten aankomen op de slotdag. De Sancho-deal leek al sinds augustus, toen een deadline die Borussia Dortmund stelde was verstreken, zeer onwaarschijnlijk."

Manchester United haalt Edinson Cavani naar de Premier League

De spits uit Uruguay vervolgt zijn loopbaan in Engeland. Lees artikel

Bovengenoemde krant eindigt met een harde conclusie: "Ole Gunnar Solskjaer zal nu wonderen moeten verrichten met de selectie die hij tot zijn beschikking heeft gekregen. Ondanks de kritiek op Ed Woodward (vice-voorzitter en directeur aankoopbeleid, red.) en de Glazers (de eigenaren, red.) gaat zijn hoofd op het hakblok als het straks toch misgaat." Volgens The Guardian heeft Solskjaer zijn langste tijd gehad op Old Trafford. "Het is veel belangrijker om een goede manager aan te stellen dan om bezig te zijn met deals die je gezicht moeten redden. Manchester United is de op twee na rijkste club ter wereld. Ze kunnen iedereen krijgen. Toch hebben ze een manager aangesteld op basis van het feit dat hij 21 jaar geleden een belangrijke goal maakte voor de club (in de Champions League-finale tegen Bayern München in 1999, red.)."

In de optiek van de Daily Telegraph is niet alleen Solskjaer schuldig aan de sportieve problemen bij Manchester United. "Het is een totale chaos bij Manchester United. Het bestuur heeft Solskjaer voor de bus gegooid door slechte aankopen te doen en niet door er niet voor te zorgen de juiste spelers in kaart te brengen." The Times rept over een 'zinkend schip'. Andy Mitten, hoofdredacteur van het fanzine United We Stand is vooral verbaasd over het aantal aangetrokken spelers op Deadline Day. "We halen net zo veel spelers als dat we zondag aan doelpunten tegen kregen."