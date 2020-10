Leeds United haalt Raphinha; transferuitgaven stijgen naar 105 miljoen

Leeds United heeft zich vlak voor het sluiten van de Engelse transfermarkt weten te versterken met Raphinha. De Braziliaanse buitenspeler komt voor een bedrag van zeventien miljoen euro over van Stade Rennes en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan de zomer van 2024. Raphinha is de zevende aankoop van manager Marcelo Bielsa van de afgelopen transferperiode.

Raphinha begon zijn carrière bij Avaí en maakte in 2016 de overstap naar het Portugese Vitória de Guimarães. Met 22 doelpunten en 13 assists in 84 wedstrijden maakte hij grote indruk en verdiende hij een transfer naar Sporting Portugal. In de zomer van vorig jaar raakte Stade Rennes overtuigd; Raphinha vertrok voor 23 miljoen euro naar de Ligue 1. Afgelopen seizoen kwam hij dertig keer in actie voor de Franse club en daarin was hij goed voor zeven doelpunten en vijf assists.

Raphinha gaat op Elland Road spelen met rugnummer achttien. Hij is de dertiende versterking voor de promovendus, die de portemonnee trok voor in totaal zeven spelers. Rodrigo was met een transfersom van dertig miljoen euro de duurste aankoop. Diego Llorente (20 miljoen euro), Hélder Costa (17,7 miljoen euro), Robin Koch (13 miljoen euro), Illan Meslier (6,5 miljoen euro) en Joe Gelhardt (1 miljoen euro) werden voor lagere bedragen aangetrokken. Raphinha kan na de interlandperiode zijn debuut maken voor Leeds United in de wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers op maandag 19 oktober.