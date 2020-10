Barcelona doet op de valreep zaken met Paris Saint-Germain

Barcelona heeft maandagavond vlak voor het sluiten van de transfermarkt afscheid genomen van Rafinha Alcántara. De Braziliaanse middenvelder maakt transfervrij de overstap naar Paris Saint-Germain, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een driejarig contract tot aan de zomer van 2023. Barcelona laat hem gratis vertrekken, ondanks dat zijn verbintenis nog een jaar doorliep.

Rafinha komt voort uit de jeugdopleiding van Barcelona. Hij schopte het tot het eerste elftal, maar een grote doorbraak heeft er nooit ingezeten. De 27-jarige middenvelder kwam niet in de plannen van trainer Ronald Koeman voor en mocht derhalve uitkijken naar een nieuwe club. Na eerdere verhuurperiodes bij Celta de Vigo, Internazionale en opnieuw Celta de Vigo trekt hij de deur van het Camp Nou nu definitief achter zich dicht. In Parijs gaat Rafinha spelen met rugnummer twaalf.

?? Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @Rafinha. Le milieu de terrain brésilien s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2?0?2?3?. ???? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020

Barcelona haalde op de slotdag van de transfermarkt de bezem door de selectie. Jean-Clair Todibo vertrok naar Benfica, terwijl Rafinha naar Parijs verhuist. De Catalanen hadden graag Ousmane Dembélé aan Manchester United verkocht. Die transfer vond geen doorgang, waardoor Memphis Depay zijn overstap naar Catalonië in het water zag vallen. Koeman had zijn selectie bovendien graag aangevuld met Eric García, maar ook hij kwam niet doordat Barcelona het niet eens werd met Manchester City over de transfersom.

PSG versterkte zich behalve met Rafinha ook met Moise Kean, die op huurbasis overkomt van Everton. Op de slotdag van de transfermarkt werd ook Danilo Pereira ingelijfd. De controlerende middenvelder met een verleden bij Roda JC kost PSG een huursom van vier miljoen euro, waarna hij over een jaar voor circa vijftien miljoen euro definitief kan worden ingelijfd. Eerder verwelkomde trainer Thomas Tuchel al Alessandro Florenzi en Sergio Rico, terwijl Mauro Icardi definitief werd overgenomen van Internazionale.