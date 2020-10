Verbolgen Atlético verkoopt Thomas Partey aan Arsenal

Arsenal neemt Thomas Partey over van Atlético Madrid. De Spanjaarden maken maandagavond om 23.55 uur, vijf minuten voor het verstrijken van de transferdeadline, bekend dat Arsenal de contractuele afkoopsom van de middenvelder heeft betaald. Opvallend genoeg lijkt het erop dat Arsenal de club uit LaLiga niet op de hoogte heeft gesteld van de transfer. Wel hebben beide clubs een akkoord bereikt over de verhuur van Lucas Torreira.

Atlético meldt in een statement dat het maandag om 23.28 uur de bevestiging kreeg van LaLiga dat een vertegenwoordiging van Arsenal zich had gemeld bij het hoofdkantoor van de competitieorganisator, om de clausule van Partey te activeren. "Zo heeft de speler eenzijdig zijn contract opgezegd dat nog doorliep tot 30 juni 2023." Arsenal heeft in principe geen regels gebroken, maar volgens AS vindt Atlético dat de club en de speler duidelijkheid hadden moeten verschaffen over de transfer.

De keuze van Arsenal om vijftig miljoen neer te leggen voor Partey wordt in Spanje omschreven als een van de grote bombas van Deadline Day. De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een overgang naar de Londenaren, maar Arsenal probeerde er hiervoor alles aan te doen om met Atlético een lagere transfersom overeen te komen. De twee partijen kwamen echter niet tot een akkoord, waardoor Arsenal besloot zijn clausule te lichten.

Het vertrek van Partey komt als een tegenvaller voor Diego Simeone, die in de Ghanees een belangrijke kracht voor zijn middenveld ziet. De controleur kwam er in de afgelopen maanden echter niet uit met Atlético wat betreft een nieuw contract en kan nu bij Arsenal 275 duizend euro per week gaan verdienen. Partey gaat een vierjarig contract ondertekenen bij zijn nieuwe werkgever, die daarmee klaar lijkt op de transfermarkt. Arsenal werd de afgelopen tijd ook nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Houssem Aouar, maar hij blijft naar alle waarschijnlijkheid bij Olympique Lyon.

Arsenal en Atlético waren al geruime tijd met elkaar in gesprek over een transfer van Torreira, maar het duurde even voordat Atlético duidelijkheid kreeg over de plannen van Arsenal. De 24-jarige Uruguayaan wordt tot het eind van het seizoen verhuurd aan Atlético, met een optie tot koop. Hij kwam in 2018 voor circa dertig miljoen euro over van Sampdoria en was een vaste basisspeler in zijn eerste seizoen. Mikel Arteta geeft op het middenveld echter de voorkeur aan Granit Xhaka en Dani Ceballos, terwijl ook Mohamed Elneny inmiddels hoger staat dat Torreira in de rangorde. Daarom stonden the Gunners open voor een vertrek.