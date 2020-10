Theo Walcott keert na veertien jaar terug naar zijn jeugdliefde

Theo Walcott keert terug op het oude nest. Southampton maakt maandagavond bekend dat de aanvaller dit seizoen wordt gehuurd van Everton. Directeur Marcel Brands van Everton was bereid om mee te werken aan het vertrek van Walcott, daar zijn uitzicht op speeltijd beperkt was bij the Toffees. Dit seizoen stond Walcott slechts dertien minuten op het veld in de Premier League.

Volgens eerdere berichtgeving uit Engeland nemen beide clubs de helft van het salaris van Walcott voor hun rekening. De 31-jarige buitenspeler staat nog maar een jaar onder contract bij Everton, waardoor het erop lijkt dat hij zijn laatste wedstrijd voor de club heeft gespeeld. Walcott kwam niet voor in de plannen van trainer Carlo Ancelotti. Hij speelt sinds januari 2018 voor Everton en kwam tot 77 duels in de Premier League voor de club, waarin hij 10 keer scoorde.

De 47-voudig international van Engeland beleefde zijn doorbraak in het topvoetbal bij Southampton. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van the Saints en debuteerde in het seizoen 2005/06 voor de club. Hij werd met zijn 16 jaar en 143 dagen de jongste speler uit de clubgeschiedenis van Southampton. Al gauw stond Walcott te boek als een van de grootste talenten van Engeland en in januari 2006 haalde Arsenal hem naar Londen.

Walcott speelde twaalf jaar voor Arsenal. Hij was goed voor 270 duels in de Premier League en 65 doelpunten voor the Gunners. Volgens de BBC stond de snelheidsduivel in de belangstelling van minstens twee andere Premier League-clubs, maar wilde hij zelf graag terugkeren naar de club waar hij zijn eerste stappen in het betaald voetbal zette.