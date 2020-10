Barça kan 20-voudige verdienen aan Todibo, maar loopt García mis

Barcelona verhuurt Jean-Clair Todibo tot en met het seizoen 2021/22 aan Benfica. De werkgever van Ronald Koeman maakt maandagavond bekend dat Benfica een huursom van twee miljoen euro betaalt en tevens een optie tot koop van twintig miljoen euro heeft bedongen. Het salaris van Todibo komt gedurende de verhuurperiode volledig voor de rekening van Benfica.

Eerder op de avond meldde transferexpert Fabrizio Romano dat Todibo op weg was naar Benfica, maar de constructie van de transfer was nog onbekend. Het blijkt te gaan om een verhuur met een optie tot koop. In januari 2019 maakte Barcelona bekend dat Todibo in de zomer van dat jaar over zou komen van Toulouse, nadat zijn contract afliep. Uiteindelijk werd de transfer echter vervroegd en mocht Todibo zich eind januari al speler van Barcelona noemen; de club betaalde een miljoen euro voor zijn komst.

Todibo kwam niet veel aan spelen toe bij Barcelona. Vorig seizoen werd hij slechts tweemaal ingezet in LaLiga. De twintigjarige centrumverdediger speelde in totaal vier competitiewedstrijden voor de grootmacht; onder Koeman maakte hij nooit deel uit van de wedstrijdselectie. Het contract van Todibo in het Camp Nou loopt nog drie jaar door, maar kan in de zomer van 2022 dus voortijdig worden afgekocht door Benfica.

Door de verkoop van de Fransman kon Barcelona op de valreep nog een poging wagen om Eric García over te nemen van Manchester City. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben the Citizens echter een bod van zeventien miljoen euro inclusief bonussen afgewezen. Daarmee is het 'game over', aldus Romano. García speelde tussen 2008 en 2017 in de jeugd van Barcelona en kwam tot 25 duels in de hoofdmacht van City. De tiener weigerde vooralsnog om zijn aflopende contract te verlengen. García zou Barcelona hebben laten weten nog altijd graag naar het Camp Nou te willen, in januari of volgend jaar als transfervrije speler.